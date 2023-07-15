七大藥師團體相挺 賴清德拋3面向打造「健康台灣」

民進黨主席賴清德15日出席「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會，並與藥師後援會成員一同高呼凍蒜。（記者劉信德攝）

2023/07/15 15:35

〔記者陳政宇／台北報導〕「全國藥界賴清德後援會」成立大會今（15）日登場，在藥師公會全國聯合會理事長暨國策顧問黃金舜號召下，七大藥師團體齊聚力挺。民進黨總統參選人賴清德宣示打造「健康台灣」，包括國家推動政策或建設都不可違反的最高健康原則，改善醫療環境並提升服務品質，應用新興科技解決台灣之大死因之首癌症。

全國藥界賴清德後援會今日盛大成立，這也是繼7月2日由21個醫藥界團體共同成立「全國醫界信賴台灣後援會」後，藥界團體另單獨成立後援會。全國七大藥事團體皆到場力挺，包括藥師公會全國聯合會、藥劑生公會全國聯合會、中藥商公會全國聯合會、西藥代理商同業公會、藥品行銷暨管理協會、學名藥協會、西藥商業同業公會全國聯合會。授旗儀式前，黃金舜更贈送「包粽」給賴清德，展現全國藥界挺賴清德的團結氣勢。

賴清德致詞表示，未來要與全國藥界共同合作，守護主權、促進民主和平與繁榮，更要一起打造健康台灣。首先，要延長國人健康、也要縮短不健康的年數，根據國民健康署的資料，台灣國人平均壽命約為80歲，不健康餘命則有8年之久，將近十分之一，其中可能是臥病在床、坐輪椅等，打造健康台灣雖然是一個浩大工程，仍要建立一個最高的、健康的原則，國家在提出各項建設、推動各項政策的同時，都不可以違反健康原則。

接著，賴清德說，則是要積極改善醫療環境，提升醫療服務品質，讓醫療相關的各行各業都能擁有更好的服務空間，讓大家發揮專業。無論是藥界、醫界、牙醫界、營養界、健康界，每一個領域都非常重要，都要提專案計畫逐步來推動，讓國人更加健康。

他提到，近幾年來台灣十大死因之首都是癌症，這個問題一定要面對與解決。美國總統拜登最近也針對癌症預防與治療提出登月計劃，要來研究癌症對美國民眾健康的影響，並對症下藥提出對策，保護國人健康；早在20年前，2003年他擔任立法委員時就已經提出「癌症防治法」，要求政府寬列預算，從癌症預防、篩檢、治療到後續照顧，政府都應該提出對策。

賴清德說，當時因為「癌症防治法」，讓醫學中心、區醫院在做癌症治療的時候必須遵守一些準則，包括醫師有責任義務主動告知來做癌症篩檢的病患檢查結果，賴清德以他過去為病患看門診以及臨床上的經驗表示，癌症篩檢法的規定課以醫療院所與醫師的責任，讓病患不會錯過治療時間。

賴清德說，感謝陳時中在衛福部長任內也積極履行法案，並大幅度篩檢癌症，包括口腔癌、大腸癌、肺癌、乳癌與子宮頸癌。2021年，全國醫療院所每年提供約400萬人次以上的篩檢服務，也篩出4萬多名早期癌症病人，以及許多較為後期，需要藥物治療、開刀或是化學治療的病患。面對癌症侵襲、打造健康台灣的目標，也要與進步科技結合，包括智慧醫療、再生醫療、精準醫療等。賴清德說，科技日新月異，應該把新興科技帶來的醫療服務，來服務我們國人，促進國人健康。

賴清德並強調，全國藥師、藥商平時在第一線服務，促進民眾健康，在過去三年疫情期間，也站在防疫前線，不管是販賣口罩、篩檢試劑，甚至是送藥到府等，對整體防疫成效產生非常重大的效果與影響，防疫視同作戰，每一位藥師、藥商的肩上都值得配戴光榮勳章，未來也希望與全國藥界合作，共同打造健康台灣。

「全國藥界賴清德後援會」成立大會今（15）日登場。（記者劉信德攝）

民進黨主席賴清德15日出席「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會，並為中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜授旗。（記者劉信德攝）

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