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    殺警犯易寶宏返家探視違規 拿到的外役監縮刑優惠全歸零

    法務部長蔡清祥。（記者廖振輝攝）

    法務部長蔡清祥。（記者廖振輝攝）

    2023/07/15 12:23

    〔記者吳政峰／台北報導〕資深藝人易淑寬的兒子易寶宏9年前犯下夜店殺警案，被依傷害致死罪判刑9年，去年移至武陵外役監服刑，日前被發現返家探視期間二度違規，矯正署把他移至花蓮監獄執行。法務部長蔡清祥15日表示，將依規定收回易寶宏在外役監的縮刑優惠，並檢討一般監獄與外役監的縮刑差異。

    在一般監獄服刑，表現良好的話，依照累進處遇規定，執行一個月最多可縮刑6天，等於坐牢30天等於36天；但若到外役監服刑，執行一個月最多可縮刑16天，等於坐牢30天折抵46天。

    易寶宏去年3月移監到武陵外役監，縮刑速度比在一般監獄快，而今被查到違規，不只移置花監，連過去1年4月所獲得的縮刑優惠，也將全部取消歸零。

    蔡清祥15日陪同總統蔡英文、行政院長陳建仁參訪法務部矯正署新店戒治所（原國防部臺灣軍人監獄，前促轉會審定之不義遺址），被媒體問到易寶宏事件時表示，易寶宏在返家探視期間違反相關規定，已移回一般監獄執行，同時收回原有的縮刑優惠刑期，他一再要求矯正機關應嚴加監管返家探視的受刑人。

    蔡清祥指出，縮刑制度是鼓勵在監表現良好的受刑人，讓他有機會早一點復歸社會更生，但若不守規定，依法也會予取消，若外役監與一般監獄的縮刑制度有差距，法務部會想辦法修正。

    至於行政院去年就提出外役監條例修正案，但各黨立委均有意見，目前共有25個版本待審，導致拖延立法進度，蔡清祥說明，目前會以行政院版本為基礎，參酌立委們的建議，積極配合立法院審議，也希望大家盡速形成共識，及早完成立法程序。

    易寶宏返家探視期間在臉書上替特種行業宣傳，被矯正署認定違規。（圖取自易寶宏臉書）

    易寶宏返家探視期間在臉書上替特種行業宣傳，被矯正署認定違規。（圖取自易寶宏臉書）

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