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    首頁　>　臺北市

    曝爸爸宣明智支持藍白合 宣昶有：侯友宜被朱立倫騙了

    宣昶有（右）說，爸爸宣明智（左）和他都一直在促進「藍白合、白藍合」，他認為，侯友宜被朱立倫騙了，郭台銘也被騙了。（資料照）

    宣昶有（右）說，爸爸宣明智（左）和他都一直在促進「藍白合、白藍合」，他認為，侯友宜被朱立倫騙了，郭台銘也被騙了。（資料照）

    2023/07/14 22:43

    〔記者黃皓宸／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲今晚出席「柯文哲全國中小企業聯誼總會」在立法院康園餐廳舉辦的餐敘，不開放媒體，也不受訪，席開約10桌，近百人到場。聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有出席受訪說，宣明智和他都一直在促進「藍白合、白藍合」，他認為侯友宜被朱立倫騙了，郭台銘也被騙了。

    宣昶有說，他出席就是代表爸爸，宣明智主張「藍白合」，政治理念是反貪腐、愛和平，與柯文哲的理念差不多，所以支持藍白合，他認為郭董也一定要支持藍白合，白藍合也行。

    現場媒體問，是否鴻海創辦人郭台銘獨立參選也沒關係？宣昶有回應，獨立選舉也沒關係，民進黨主席賴清德現在是總統參選人，綠的為什麼這麼團結，但是藍白的侯友宜、郭台銘、柯文哲卻沒辦法合。政府做不好，一定有反作用力，不然怎會有反貪腐的遊行。

    宣昶有指出，宣明智是支持藍白合的，光一個人是不會贏的，宣明智一直在促進藍白合。國民黨總統參選人侯友宜應該被某些人騙了，「被某些人騙了，他老闆啊，朱老闆。」

    宣昶有說，人民也不在乎誰正誰副，只要藍白合就可以，而柯文哲已先選總統，若成績不錯，我們就跟他玩，柯文哲上半場不錯，但是民進黨下半場都很厲害。

    宣昶有說，他代表的是老百姓，心裡覺得侯友宜被朱立倫騙了，郭台銘也被騙了，他個人認為，藍白合就是會在選前歸位。

    柯文哲今晚到餐廳時，看到媒體也頗為驚訝。他致詞時說，看到很多媒體很驚訝，會造成吃飯壓力，餐廳要快點上菜，盼在場與會的人都認真工作、認真過每一天、快樂過每一天。

    民眾黨總統參選人柯文哲今晚出席「柯文哲全國中小企業聯誼總會」在立法院康園餐廳舉辦的餐敘。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨總統參選人柯文哲今晚出席「柯文哲全國中小企業聯誼總會」在立法院康園餐廳舉辦的餐敘。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨總統參選人柯文哲出席「柯文哲全國中小企業聯誼總會」在立法院康園餐廳舉辦的餐敘。（記者黃皓宸攝）

    民眾黨總統參選人柯文哲出席「柯文哲全國中小企業聯誼總會」在立法院康園餐廳舉辦的餐敘。（記者黃皓宸攝）

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