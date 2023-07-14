金小刀喊擠出膿包 藍委李德維：723前黨內同志發言要節制

國民黨立委李德維今天說，希望黨內同志在7月23日全代會前發言能有所節制。（資料照）

2023/07/14 20:44

〔記者黃皓宸／台北報導〕侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近日接受網路節目專訪，談到國民黨立委鄭麗文拋出「侯下韓上」，他指出，挑撥是打仗大忌，「就像青春痘一樣，膿包一定要擠出來」，否則對獲得勝利是很大阻礙。對此，國民黨立委李德維今天說，鄭麗文聲量較高，外界關注大，但仍希望黨內同志在7月23日全代會前發言能有所節制。

金溥聰在訪談中說，「換侯」已是不可能，需在短時間內弭平歧見，若繼續把黨推出的候選人不當自己人，還在分化，仗就打不下去，對獲得勝利是非常大的阻礙。

李德維今天立法院說，每一個政黨都有很多聲音海納百川，金溥聰外號叫金小刀，自有他的想法，國民黨本來就有自己的家規，黨員既然在同一黨內，也有家規，上上下下包括黨內大老都要尊重。也要重視。雖說金小刀發言原本比較鋒利，但鄭麗文也不遑多讓，他呼籲，國民黨現在應更團結，希望黨內同志在7月23日前發言要有所節制。

李德維近日受訪說，目前黨內的雜音，應在723國民黨全代會底定後逐漸消弭。

國民黨立委王鴻薇則表示，到723前基層黨員比較焦慮，但不希望732後黨內還如此紛紛擾擾，最重要是大家應該團結努力。

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