為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    金小刀喊擠出膿包 藍委李德維：723前黨內同志發言要節制

    國民黨立委李德維今天說，希望黨內同志在7月23日全代會前發言能有所節制。（資料照）

    國民黨立委李德維今天說，希望黨內同志在7月23日全代會前發言能有所節制。（資料照）

    2023/07/14 20:44

    〔記者黃皓宸／台北報導〕侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近日接受網路節目專訪，談到國民黨立委鄭麗文拋出「侯下韓上」，他指出，挑撥是打仗大忌，「就像青春痘一樣，膿包一定要擠出來」，否則對獲得勝利是很大阻礙。對此，國民黨立委李德維今天說，鄭麗文聲量較高，外界關注大，但仍希望黨內同志在7月23日全代會前發言能有所節制。

    金溥聰在訪談中說，「換侯」已是不可能，需在短時間內弭平歧見，若繼續把黨推出的候選人不當自己人，還在分化，仗就打不下去，對獲得勝利是非常大的阻礙。

    李德維今天立法院說，每一個政黨都有很多聲音海納百川，金溥聰外號叫金小刀，自有他的想法，國民黨本來就有自己的家規，黨員既然在同一黨內，也有家規，上上下下包括黨內大老都要尊重。也要重視。雖說金小刀發言原本比較鋒利，但鄭麗文也不遑多讓，他呼籲，國民黨現在應更團結，希望黨內同志在7月23日前發言要有所節制。

    李德維近日受訪說，目前黨內的雜音，應在723國民黨全代會底定後逐漸消弭。

    國民黨立委王鴻薇則表示，到723前基層黨員比較焦慮，但不希望732後黨內還如此紛紛擾擾，最重要是大家應該團結努力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由爆新聞》世界級工廠爆炸骨架驚悚燒融！ / 郭柯搶聲量他批這人「大頭症」
    2023/07/14 20:30

    自由爆新聞》世界級工廠爆炸骨架驚悚燒融！ / 郭柯搶聲量他批這人「大頭症」
    民進黨7/16全代會 政績影片「顧好國家方向、打造更好台灣」搶先看
    2023/07/14 16:51

    民進黨7/16全代會 政績影片「顧好國家方向、打造更好台灣」搶先看

    消暑激推！六福村水陸瘋玩亮點搶先看
    如何說服韓粉歸隊？侯友宜：不斷反省小我 創造更多大我
    2023/07/14 12:16

    如何說服韓粉歸隊？侯友宜：不斷反省小我 創造更多大我
    張亞中建議侯友宜 主動重啟黨內初選「展現大格局」
    2023/07/14 11:01

    張亞中建議侯友宜 主動重啟黨內初選「展現大格局」

    女星狠甩10公斤 花草燃脂茶一喝有感
    2024大選民調：賴清德領先、侯友宜老三 郭台銘若參選衝擊藍白
    2023/07/14 10:34

    2024大選民調：賴清德領先、侯友宜老三 郭台銘若參選衝擊藍白
    指鄭麗文頻喊「換侯」阻礙團結 金溥聰：膿包一定要擠出來
    2023/07/13 17:30

    指鄭麗文頻喊「換侯」阻礙團結 金溥聰：膿包一定要擠出來
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播