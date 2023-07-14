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    捷運南環段CF670標二度流標 廠商不投標「6大因素」曝

    捷運環狀線南環段路線示意圖。（台北市捷運工程局提供）

    捷運環狀線南環段路線示意圖。（台北市捷運工程局提供）

    2023/07/14 19:37

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕捷運環狀線南環段CF670標於7月12日開標但無廠商投標，二度流標，台北市長蔣萬安今要求捷運工程局做整體的檢討精進，盡快再次招標。捷運局指出，南環段除了潛盾隧道穿越景美溪兩次的施工困難，還有木柵路路幅不寬、顧慮沿線居民反彈等諸多不力施工的因素，增加廠商投標顧慮，將針對工程特殊性檢討，努力招商。

    南環段分為兩個區段標，CF670A區段標工程包括Y01站、Y1A站等2座地下車站與水電、環控，以及二段潛盾隧道），已由大陸工程股份有限公司得標，今年6月13日開工；CF670區段標工程包括Y2A、Y03、Y04及Y05站等4座地下車站與水電、環控，以及四段潛盾隧道，7月12日開標，無廠商投標。

    捷運局二工處指出，北市捷運環狀線南環段，除了潛盾隧道穿越景美溪兩次的施工困難外，尚有6點原因包括CF670標的Y04站鄰近考試院區，一年就有上百天考試時間，容易影響施工進度與工人出工意願；Y03站站區下方有雙孔排水箱涵佔據道路大部分空間，影響捷運站體擋土壁施作，還其他台電、電信、自來水、瓦斯、汙水等民生用管。

    二工處進一步指出，木柵路原道路只有22公尺多寬，還得維持原有的交通流暢，交通維持不易，地面上真正潛盾施工時，環片儲放工作區僅餘9公尺，更增施工難度；南環段因沿山區地質，隧道與車站開挖施工都在岩盤內，進度掌控相當不易，廠商多以信義線東延段施工困難度為鑑，評估更加保守。

    此外，木柵路沿線民房多無騎樓，站體施工時靠近民房門口，需考量噪音、民眾進出動線外，還要顧慮民眾反彈，諸多的施工不利因素，增加廠商投標顧慮。二工處表示，國際間戰爭導致物價、鋼料、銅價、水泥等大宗材料飛漲，通膨因而加劇，加上國內科技業大量擴廠缺乏工人，公共工程也推出量大，都影響廠商投標意願。

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