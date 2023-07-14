為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市警人事調動 婦幼隊長調回市警局

    台北市警察局。（資料照）

    台北市警察局。（資料照）

    2023/07/14 18:45

    〔記者劉慶侯／台北報導〕檢警偵辦藝人炎亞綸性騷擾和偷拍案，意外衍生出警界的拔官人事異動：台北市警察局今日發佈人事派令，將兩線四星的婦幼隊長謝志鑫調回市警局擔任犯防科專員，犯防科專員吳坤財接任懸缺逾半年的北市刑大技正職缺；至於婦幼隊長遺缺，可望由現任北投副分局長許昱凡接任，但得在下次人事調動時再行指派。

    台北市婦幼隊偵辦炎亞綸一案，本月3日炎亞綸前往婦幼隊，婦幼隊前往其住處等地搜索，但許多辦案細節都被媒體大肆報導，檢察官對此不滿，頻頻告誡專案小組成員，否則將依洩密罪偵辦。謝姓隊長得知檢察官不滿，因此就拿著「銅鑼燒」前往士檢賠罪，但又遭媒體掌握、報導，弄得灰頭土臉。

    據悉，「銅鑼燒」一事之所以會弄得人盡皆知，疑似為謝姓隊長為了平息檢察官怒火，因此四處向其他警官詢問誰與此案承辦檢察官較為熟識、四處請託，卻意外讓消息走漏。

    士林地檢署當時夜發出新聞稿表示，士檢依法指揮偵辦全案，專案小組成員均應遵循「偵查不公開作業辦法」，堅守偵查不公開原則；警方處理過程是否涉及洩密，此部分台北市政府警察局督察室已主動調查釐清中，將視調查結果依法辦理。

    至於銅鑼燒的下落，士檢依「公務員廉政倫理規範」處置送至政風室，並在通知婦幼隊前往領回這2盒銅鑼燒。

    北市警局長張榮興事後對此也感到不滿，曾在會議中就斥責「有沒有能力試一次就知道」。張榮興雖然沒有「指名道姓」，但與會者都知道張就是在罵謝；謝當時也在場，他自知此案處置不當，在會議中頻頻低頭、面露愧色。

    結果處事雷厲風行的北市警局長張榮興，經考量後，今日先行發佈謝志鑫與吳坤財的人事派令，至於婦幼隊的遺缺，將在下次市警局正式的年度人事調動時再行調整。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    炎亞綸交保後神隱 秘赴宜蘭下跪
    2023/07/14 13:23

    炎亞綸交保後神隱 秘赴宜蘭下跪
    炎亞綸案「道歉銅鑼燒」 士檢證實已請北市婦幼隊派人領回
    2023/07/05 16:18

    炎亞綸案「道歉銅鑼燒」 士檢證實已請北市婦幼隊派人領回

    消暑激推！六福村水陸瘋玩亮點搶先看
    炎亞綸案惹出「銅鑼燒風波」警局長震怒：能力試一次就知
    2023/07/05 14:46

    炎亞綸案惹出「銅鑼燒風波」警局長震怒：能力試一次就知
    士檢辦炎亞綸案 警持兩張搜索票搜炎家、工作室
    2023/07/03 14:05

    士檢辦炎亞綸案 警持兩張搜索票搜炎家、工作室

    台灣中外製藥蟬聯亞洲企業社會責任獎
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播