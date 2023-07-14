北市警人事調動 婦幼隊長調回市警局

台北市警察局。（資料照）

2023/07/14 18:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕檢警偵辦藝人炎亞綸性騷擾和偷拍案，意外衍生出警界的拔官人事異動：台北市警察局今日發佈人事派令，將兩線四星的婦幼隊長謝志鑫調回市警局擔任犯防科專員，犯防科專員吳坤財接任懸缺逾半年的北市刑大技正職缺；至於婦幼隊長遺缺，可望由現任北投副分局長許昱凡接任，但得在下次人事調動時再行指派。

台北市婦幼隊偵辦炎亞綸一案，本月3日炎亞綸前往婦幼隊，婦幼隊前往其住處等地搜索，但許多辦案細節都被媒體大肆報導，檢察官對此不滿，頻頻告誡專案小組成員，否則將依洩密罪偵辦。謝姓隊長得知檢察官不滿，因此就拿著「銅鑼燒」前往士檢賠罪，但又遭媒體掌握、報導，弄得灰頭土臉。

據悉，「銅鑼燒」一事之所以會弄得人盡皆知，疑似為謝姓隊長為了平息檢察官怒火，因此四處向其他警官詢問誰與此案承辦檢察官較為熟識、四處請託，卻意外讓消息走漏。

士林地檢署當時夜發出新聞稿表示，士檢依法指揮偵辦全案，專案小組成員均應遵循「偵查不公開作業辦法」，堅守偵查不公開原則；警方處理過程是否涉及洩密，此部分台北市政府警察局督察室已主動調查釐清中，將視調查結果依法辦理。

至於銅鑼燒的下落，士檢依「公務員廉政倫理規範」處置送至政風室，並在通知婦幼隊前往領回這2盒銅鑼燒。

北市警局長張榮興事後對此也感到不滿，曾在會議中就斥責「有沒有能力試一次就知道」。張榮興雖然沒有「指名道姓」，但與會者都知道張就是在罵謝；謝當時也在場，他自知此案處置不當，在會議中頻頻低頭、面露愧色。

結果處事雷厲風行的北市警局長張榮興，經考量後，今日先行發佈謝志鑫與吳坤財的人事派令，至於婦幼隊的遺缺，將在下次市警局正式的年度人事調動時再行調整。

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