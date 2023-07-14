北藝大副教授曾介宏爆性騷擾 台北市文化局：不再聘任

台北市文化局回應，本案性騷擾事件成立後，文化局不曾、未來也不會再聘任曾介宏擔任評審及評選工作。（資料照）

2023/07/14 18:35

〔記者楊心慧／台北報導〕#MeToo風波延燒，作家兼資深記者房慧真在臉書爆料，任職台北市文化局C小姐來信，指控台北藝術大學副教授、藝術行政與管理研究所所長曾介宏涉嫌性騷擾，C小姐加碼爆料，台北市政府缺乏性平意識，竟繼續跟這位爭議人物合作。台北市文化局回應，全案處理過程皆依規定進行，自本案性騷擾事件成立後，文化局不曾、未來也不會再聘任曾介宏擔任評審及評選工作。

台北市文化局說明，去年12月21日接獲同仁提出性騷擾申訴案後，12月27日到今年2月17日，分別邀集台北市性別人才資料庫中府外專家學者擔任委員，召開2次訪談調查會議，以及2次文化局性騷擾申訴處理委員會，今年2月17日作成決議，性騷擾事件成立，3月2日函知申訴人及被申訴人，同時副知被申訴人服務機關。

文化局指出，被申訴人今年3月7日提出申復，受理申復後，3月17日到6月7日由府外專家學者擔任委員，召開1次申復審議會議，以及3次文化局性騷擾申訴處理委員會，維持原申訴決議，6月13日函送申訴人及申復人，副知申復人服務機關。

文化局說，接獲同仁申訴後，立即由主管關懷了解，提供市府員工協談服務等協助管道，同時舉辦性騷擾防治課程及相關宣導，持續強化宣導性騷擾防治及身體自主權概念，再次重申北市府及文化局對性騷擾零容忍。

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