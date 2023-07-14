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    民進黨7/16全代會 政績影片「顧好國家方向、打造更好台灣」搶先看

    民進黨全代會紀念小物。（民進黨提供）

    民進黨全代會紀念小物。（民進黨提供）

    2023/07/14 16:51

    〔記者陳政宇／台北報導〕7月16日民進黨全代會將屆，總統參選人暨黨主席賴清德將率全體立委參選人共同造勢。民進黨發言人張志豪今（14）日公布全代會主視覺，主軸是「民主團結挺台灣」，當天舞台將打造成棒球意象，屆時也會播放政績影片，訴求「顧好國家的方向、打造更好的台灣」，今天則先播放短版政績影片。

    張志豪說明，今年全代會舞台主視覺是「民主團結挺台灣」，透過雷射光元素，搭配暗場及燈霧的最佳效果，將舞台打造成棒球意象。大會也將播放6分鐘政績影片，呈現民進黨政府執政7年多來的多項有感政績，影片中主要以總統蔡英文作為口白主調，並串接黨主席賴清德、前行政院長蘇貞昌及行政院長陳建仁的口白，訴求「顧好國家的方向、打造更好的台灣」。

    張志豪指出，政績影片羅列民進黨執政期間的重大成績，其中，在照顧人民上，包括「調高四大扣除額、640萬人受惠」、「0-6歲國家和你一起養、整體預算增加至1100億」、「育嬰留停八成薪、父母兩人皆可領」、「長照2.0照顧長輩更輕鬆」，展現從小顧到老的用心；在教育努力上，則有「營造舒適校園、耐震補強487億」、「縮短教育資源差距」、「班班有冷氣、生生用平板」等政績。

    影片也凸顯經濟成果上，有「經濟成果全民共享、領取3倍券、五倍券、普發六千元」、「經濟成長率6.57%」、「加薪減稅增福利、政府年年有賸餘」、「投資台灣三大方案，核准投資金額破2.7兆」、「境外資金回台超過3300億」、「新南向國家貿易額1803億美元」，以及「3大生活圈通勤月票」等便民措施，將執政成績完整呈現，並為接續執政展現最好的準備。

    關於全代會紀念小物，張志豪介紹，包括帆布袋、文具組、加油棒、應援毛巾等物品提供給黨代表，讓與會者出席全代會如身歷其境棒球場。

    張志豪說，本次全代會流程，蔡英文、賴清德、陳建仁到場致詞，也邀請金曲歌王謝銘祐、合唱團，一起唱改編歌曲《路》，賴清德非常喜歡這首歌，「信賴台灣之友會」場合的暖場或造勢橋段都能聽到，當天將融入原住民語、客語等多元族群意象，展現民主團結挺台灣的氣勢。

    民進黨發言人張志豪今（14）日在中央黨部公布全代會「政績影片」及相關製作物。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨發言人張志豪今（14）日在中央黨部公布全代會「政績影片」及相關製作物。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨發言人張志豪今（14）日在中央黨部公布全代會「政績影片」及相關製作物。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨發言人張志豪今（14）日在中央黨部公布全代會「政績影片」及相關製作物。（記者叢昌瑾攝）

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