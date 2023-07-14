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    阻不法資金介選 高檢署查獲全台地下匯兌洗錢156億元

    高雄地檢署查緝不法金流專案，扣押主嫌犯罪所得名車。（記者王定傳翻攝）

    高雄地檢署查緝不法金流專案，扣押主嫌犯罪所得名車。（記者王定傳翻攝）

    2023/07/14 16:17

    〔記者王定傳／台北報導〕因應明年1月大選，阻絕不法資金影響選舉，高檢署於112年7月3日至12日發動全國檢警調機關查緝不法金流專案，查獲地下匯兌及洗錢總額約156億元。

    高檢署及全台地檢署查賄小組 下週一同步揭牌運作

    高檢署表示，明年1月中央公職人員選舉距今約半年，相關競選活動已陸續起跑，最高檢察署及全國各級檢察署成立「查察賄選及暴力執行小組」將於下週一同步揭牌正式運作，全面啟動選舉查察工作。

    高檢署指出，依據法務部函頒的「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作綱領」，今年選舉查察重點包括強化查賄、嚴防境外資金及選舉賭盤等，加上近年來詐騙集團猖獗，不法資金流竄，為全面整頓金融秩序並阻絕不法金流影響選舉，高檢署協調全國檢察及警調機關自7月3日起至12日間針對地下匯兌、選舉賭盤及詐騙集團水房等不法金流活動發動查緝專案。

    專案期間，各檢、警、調均戮力追查及偵辦，其中台北、新北、士林、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭等地檢署檢察官，各自指揮調查局各處站、刑事警察局及各縣市警察局執行，成果頗豐。

    高檢署表示，依各地檢署及調查局、刑事局彙報查緝成果，此波執行累計查緝不法金流案件共42案，涉案人數計169人，其中以違反組織犯罪條例等罪嫌向法院聲請羈押獲准人數計17人、交保人數38人，其餘被告則分別經傳喚後為限制住居等處分。

    高檢署指出，這次查扣犯罪所得約新台幣7千4百萬餘元，另扣得虛擬貨幣25372.8287顆泰達幣、不動產3棟、名車1輛以及高價手錶12支等物品。查獲地下匯兌及洗錢總額約156億元（匯入金額約18億元；匯出金額約21億元；賭博或詐團洗錢金額約117億元），匯兌或洗錢地區則以中國及東南亞地區為主。

    高檢署並表示，高雄地檢署檢察官指揮高雄市刑大破獲洗錢集團，經營台灣與越南間線上博弈及洗錢，提供博弈平台出金入金服務，粗估其營業金額達越南盾7兆271億679萬元（折合新台幣約90億元），並查扣自小客車1輛、房屋2棟等不法所得。

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