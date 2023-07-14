日稱驅趕新海研1號 海巡署駁：在我經濟海域且派艦護船

新海研1號。（資料照）

2023/07/14 06:13

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未經同意進行調查活動 台灣海研船遭日本海上保安廳驅趕

首次上稿 07-13 23:29

更新時間 07-14 06:13

〔記者姚岳宏／台北報導〕日本海上保安廳昨天（13日）發布通報指出，12日發現一艘外國海洋調查船現蹤日本周邊海域，經查是台灣的「新海研一號」，隨即派出船艦驅趕。海巡署昨晚澄清，「新海研1號」本航次研究經海委會跨部會議審查通過，當發現有日本公務船在附近海域，海巡署隨即趨前部署「吉安艦」於「新」船與日船之間，並向日船廣播該海域係我方專屬經濟海域，請日方勿干擾我研究船。

海巡署指出，「新海研1號」昨天8點左右完成該海域作業，將於7月18日返回高雄港，海巡署持續依據現有應處原則，保護我研究船作業安全及權益。

日本海上保安廳昨天發布，2019年截至昨年7月13日上午8點，外國海洋調查船未經同意在日本周邊海域進行調查活動的案件，當中可以看到，本週三就有一艘台大海洋研究所船務室所管理及營運的海洋調查研究船「新海研一號」被日海保船艦以擅闖周邊海域為由驅趕。

海巡署晚間說明，「新海研1號」本航次研究係經海委會跨部會會議審查通過，自7月6日到18日赴東北海域（含台日重疊海域）作業，海巡署在「新」船出港後即與該船保持聯繫，並先後派遣「新竹艦」、「吉安艦」及「新北艦」執行戒護任務，全程掌握動態。

海巡署說，7月12日海巡署「吉安艦」發現日本公務船在「新海研1號」附近海域，即趨前部署於「新海研1號」與日船之間，並向日船廣播該海域係我方專屬經濟海域，請日方勿干擾我研究船。

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