北市女子遭人尾隨隨機割喉縫27針？ 警方找到發文者拆穿騙局

女網友發文聲稱遭人尾隨割喉。由於該名女網友說得鉅細靡遺，情節驚悚，警方發現後不敢大意，立刻介入調查。（記者王冠仁翻攝）

2023/05/14 17:53

〔記者王冠仁／台北報導〕一名24歲女網友近來在twitter上發文，聲稱自己日前在路上被不明人士尾隨並遭對方持刀割喉，就醫後縫了27針。警方接獲輿情通報，介入調查，循線前往女網友的住家訪查，這才發現一切都是該名女網友捏造，她說從來沒有遭人割喉，只是因為心情不佳想引起他人關注才胡亂發文。

台北市警方昨天透過輿情，發現有一名女網友在twitter上發文，女網友聲稱自己在台北市街頭遭不明人士尾隨，對方還拿刀朝她割喉，她被緊急送醫縫了27針才撿回一命。有網友質疑她的所言真偽，她還留言回嗆已經找好律師，將針對網友提告。

由於該名女網友說得鉅細靡遺，情節驚悚，警方發現後不敢大意，立刻介入調查。

不過，北市警方清查各單位，發現近來都沒有接獲如女網友所描述的報案紀錄，救護單位也沒有接獲有人在路上遭割喉而送醫的急救紀錄。警方循線掌握該名女網友的身分與住處，今天循線前往訪查。

女網友見警方上門，發現「代誌大條」，這才告訴警方她從來沒有被人在路上隨機割喉，會發文只是因為近來心情不佳、情緒不穩，想引起他人注意，才會胡亂發文；至於委任律師準備對網友提告的留言，也是她捏造，她根本沒有請律師。

警方說，由於女網友聲稱一切內容都是她所捏造，再加上許多網友看到貼文後感到憂心忡忡、紛紛報警，警方因此認定她違反社會秩序維護法第63條第5款「散佈謠言，足以影響社會安寧者」，將她依法裁處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法