賴清德YT訂閱破2萬 幕僚曝社群操作3目標

競選辦公室發言人郭雅慧透露賴清德社群操作3目標，並爆料賴私下真情流露的一面。（圖擷取自郭雅慧臉書）

2023/05/14 16:45

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德開設YouTube頻道，並搭配母親節主題推出影片，順利突破2萬訂閱；競選辦公室發言人郭雅慧今也透露社群操作3目標，包含規劃不同系列及面向、表現形式及互動對象多元跨界、客製化內容回應訴求；她也爆料賴私下真情流露的一面，其實幽默、會講垃圾話、真情流露。

郭雅慧在臉書發文表示，隨著選戰推進，競選辦公室陸續增強團隊運作人力，「空戰」當然也是刻不容緩的工作，使用YouTube頻道就是希望直接溝通能產生更好的回饋，初衷倒不是要讓候選人形象變更活潑或無厘頭，而是要呈現賴的個性、特色，以及過去比較少機會被大家看到的那一面。

郭雅慧指出，賴清德加強社群操作後，網路上正反意見都有，也有很多積極性建議，幕僚和團隊都有接收到，可以分3點目標對外說明。首先，賴清德的社群平台規劃將有不同系列與多面向，除了副總統公務行程外，讓大家認識其成長及從政經歷。

第二，表現形式會更多元、互動對象會更跨界，候選人的行程花絮、政策牛肉與直播互動都會嘗試，也會有機會和不同領域的KOL與專業人士互動。

第三，透過不同社群客製化內容吸引年輕世代目光、回應訴求。郭雅慧說，歷年大選民進黨都以未來願景與世代溝通，年輕人其實很在意國家未來走向，不只是拍吃吃喝喝影片就代表年輕世代會買單，在「社群分眾」的年代，不同內容、影片屬性，也是針對不同世代、族群、年齡層的需求，投其所好，增加黏著。

郭雅慧也爆料賴清德私下真情流露的一面，比方拍攝《不穿西裝可以嗎》解答網友留言時就閒聊起自己在公開場合幾乎不曾唱歌，頂多是自己趁洗澡哼個兩句，唱唱洪榮宏的相思雨與布袋戲主題曲，錄完時一聽到導演喊卡，賴還一邊拔麥克風一邊後仰頭，自嘲「錄這樣就好，新手上路，有點ㄎㄟ’ㄎㄟ’才正常」，讓現場哄堂大笑，「這是政治正式場合比較少見的他，幽默，會講垃圾話，也真情流露。」

郭雅慧提到，賴清德第二支影片《我的阿母》，也被許多網友發現他在鏡頭前眼眶含淚、聲線哽咽，他在描述童年往事，談到住在山邊，煮飯洗澡都靠大灶熱水，一度無法完成句子，沈默10秒後再開口以眼眶含淚，但最後影片仍選擇比較保守的版本，一方面是希望聚焦母親，另方面是賴至今仍保有醫者性格，希望展現出理性可被信賴的一面。

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