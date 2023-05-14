提97歲老母養育恩 郭台銘：當選將全力推「0到6歲國家養」

郭台銘14日PO影片祝福母親節，宣稱要推動「0到6歲國家養」政策。（圖翻攝自郭台銘臉書）

2023/05/14 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕積極爭取代表國民黨出線參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘，在母親節這天（14日）於臉書發布影片祝福媽媽們，同時也重提自己4年前提出的政見，宣稱自己若當選將盡全力推動「0到6歲國家養」政策。

郭台銘今天在臉書一段38秒短片，祝福大家母親節快樂，「這兩個禮拜，我遇到好多帶著小孩的爸爸媽媽，心裡非常感動。我抱著孩子時，都會笑得很開心，因為我知道他們是咱台灣的未來。在合照結束後，我都會摟著他們的肩膀，說『辛苦了！以後國家幫你們養！』」

郭台銘說：「養兒方知父母恩，我們都是當了爸媽之後，才真的懂得那份『只要孩子平安長大，我什麼都願意』的心情。我的母親今年97歲了，小時候，我們一家六口擠在小廂房裡生活，她真的是儉腸凹肚、無暝無日，很辛苦才把我們幾個生養長大。『不能讓孩子餓到、不能讓孩子走向危險的地方、要把最好的東西要留給孩子......」，我相信每一位媽媽一輩子思思念念的，全部都是孩子過得好嗎。」

他接著聲稱，「所以這幾個禮拜，我向每一位爸爸媽媽保證，我會全力保護台灣的和平 ，更加要推動0到6歲國家養的政策。對母親最好的禮物，是我們真心拿出行動，把孩子的未來照顧好。」

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