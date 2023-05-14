北門景觀燈破損晚上不會亮 北市議員陳怡君轟讓古蹟淪「黑暗」

北市議員陳怡君發現，北門景觀燈破損不堪，晚上無法打光。（圖由陳怡君提供）

2023/05/14 15:18

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府為呼應「西區門戶計畫」，斥資1.2億元改建北門廣場，曾被前台北市長柯文哲認為是「光榮城市」的起點，不過北市議員陳怡君發現，北門常遭棄置垃圾包，而且也缺乏維護，景觀燈破損不堪，甚至有景觀燈斷裂與底座分離，晚上無法照亮，離譜狀況讓一級古蹟淪為「黑暗」。

北市公園處表示，北門廣場照明損壞部分包括投光燈及燈條，部分投光燈已在5月10日前修復、照明無虞，其餘則要等廠商調貨，預計5月22日前修復；未來會針對北門照明加強巡查。文化局表示會委託清潔廠商定期巡檢清理垃圾，並提高環境巡檢清潔頻率。

陳怡君接獲民眾投訴，北門城門無論白天夜晚都常被塞垃圾包，景觀燈及廣場周邊的景觀燈也損壞，未見相關單位派人維修，無人聞問且未見改善。陳痛心表示，北門被指定為一級古蹟，不僅是在地人的歷史記憶，更是文化的重要指標，市府平時應派員維護及巡察，不容有人破壞。

陳怡君指，北門在清光緒時期建造，與昔日台北府城其他三大城門並列，見證了歷朝統治的風華，柯文哲上任後誇海口要讓台北軸線翻轉，斥資1.2億元重建北門廣場，當年風光落成，就連柯競選連任的造勢都選在這裡舉辦，近來熱門的台灣原創影集《人選之人—造浪者》也曾在此拍攝。陳怡君呼籲市府別讓「光榮城市」不再發光，市府應透過作為重拾維護古蹟應有態度。

文化局補充，國定古蹟北門修復及再利用計畫日前已送中央文資局審核通過，明年起除改善北門照明、周邊排水，及門閘設計，也會有規模的整修屋頂防漏及防蟻防蟲，其中最重要的是將北門外牆紅漆以原始朱漆作法補色，讓北門永續成為台北門戶。

文化局表示，北門上方陸橋雖已拆除，北門廣場也同時重整，但北門本體已有近20年未修復，文化局4月已向文化部提出明年起整修北門本體計畫，總經費編列近3000萬元，將由北市府及文化部各負擔一半經費。此次整修將改善北門管理問題，並加裝及時監控，改善北門色彩燈光等，以符合歷史氛圍。

陳怡君表示，北門景觀燈破損不堪，甚至有景觀燈斷裂與底座分離。（圖由陳怡君提供）

北門周邊也常遭棄置垃圾。（圖由陳怡君提供）

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