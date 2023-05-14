1200元通勤月票將上路 雙北1280退票方案出爐

北捷示意圖。（記者蔡思培攝）

2023/05/14 14:54

〔記者蔡思培／台北報導〕行政院已拍板促進公共運輸使用方案，基北北桃將推出1200元通勤月票，7月將上路。現有的雙北1280元公共運輸定期票預計販售至6月底，台北捷運也公布定期票退票方案。不過同一張卡若要使用1200元通勤月票，需先辦理1280元定期票退票。

現行的1280元公共運輸定期票可在30天內無限次搭乘台北捷運、雙北公車、淡海輕軌、安坑輕軌，並享有YouBike優惠。7月推出的1200元通勤月票，使用範圍將擴大至基隆、台北、新北、桃園大眾運輸系統。台北市交通局長謝銘鴻日前表示，基北北桃已將方案交給中央，中央5月26日公布通勤月票審查結果。

北捷表示，配合政府今年7月1日發行1200元基北北桃定期票，現行1280元公共運輸定期票將販售至今年6月30日，定期票退費計算方式續依「公共運輸定期票使用須知」，退票金額以定期票票價扣除「定期票票價乘以經過日數佔定期票有效期間（30日）之比例」（不足1元之數值採無條件捨去）計算。

北捷表示，定期票未使用天數可依比例退費，不收手續費，「經過日數」為定期票啟用當日起算至最後一次使用日的日數，1280元定期票將以扣除「經過日數」後的剩餘天數，作為未使用天數計算退費。

民眾若欲申請1280元定期票退票，可遲未逾期的定期票至各捷運站詢問處辦理，退費金額將加值回原票卡。若是已逾期的定期票，可在1年內至北捷官網申請線上退費、或以各捷運站所設之票卡查詢機申請、或洽各捷運站詢問處後送申請。

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