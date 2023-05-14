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    首頁　>　臺北市

    信義區「天坑」周邊民宅出現多處裂縫 許淑華曝塞得進一根手指

    台北市信義區崇德街60巷華熊營造建案工地旁的巷道，13日下午發生地層下陷，出現長15公尺、寬3公尺、深3公尺的巨大坑洞，結構技師也發現附近民宅出現不少裂縫。（取自許淑華臉書）

    台北市信義區崇德街60巷華熊營造建案工地旁的巷道，13日下午發生地層下陷，出現長15公尺、寬3公尺、深3公尺的巨大坑洞，結構技師也發現附近民宅出現不少裂縫。（取自許淑華臉書）

    2023/05/14 14:07

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區建案因滲水造成地下水湧入，昨下午引發道路坍陷，造成巨大坑洞，昨晚灌漿填補坑洞填平完成，台北市議員許淑華於臉書分享視察照片，並分享附近民宅狀況，民宅主牆裂縫竟塞得進一根手指頭，她也十分擔心居民無法回家，現場還遇到一名老伯伯不願意離開，她勸老伯伯不要再住這，並聯繫到他女兒帶他回家住。

    台北市都發局長王玉芬今上午說明，後續將進行地層狀況調查，包含透地雷達檢測是否有影響建物安全的孔洞或鬆軟地層存在；建物傾斜計、沉陷點持續觀測，以瞭解地層及建物是否穩定；塌陷處下方進行地質改良作業；進入屋內檢測是否有影響建物安全的裂縫或結構損壞情況，各項結果顯示無安全顧慮，才會讓住戶搬回，預計時間需1至2週。

    許淑華昨下午及今上午都到現場關心，她表示今早又再趕回崇德街天坑塌陷的現場，再次確認現場狀況，目前灌漿已完成，但不確定地址狀況是否能持續承載，她仍擔心民眾何時才能回家。

    許淑華指出，現場由土木技師跟結構技師、建管處虞處長陪同初步看一下民宅的狀況，她的手指頭竟能塞進主牆裂縫，看來一段時間內居民無法回家，現場還有位老伯伯不願離開，昨晚還是堅持住這，今早看到她便說沒電，希望議員可以幫忙，她只能勸他到女兒家住，也聯繫他女兒帶他回家，看了很不忍心。

    許淑華說，目前已與公所討論一週的住宿費一天1600元，也要求都發局、區公所針居住超過1週後後所衍生的住宿、交通費全由實施者負擔。

    台北市信義區崇德街60巷華熊營造建案工地旁的巷道，13日下午發生地層下陷，出現長15公尺、寬3公尺、深3公尺的巨大坑洞，附近民宅主牆裂縫竟塞得進一根手指頭。（取自許淑華臉書）

    台北市信義區崇德街60巷華熊營造建案工地旁的巷道，13日下午發生地層下陷，出現長15公尺、寬3公尺、深3公尺的巨大坑洞，附近民宅主牆裂縫竟塞得進一根手指頭。（取自許淑華臉書）

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