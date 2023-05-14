郭台銘宴請國民黨中常委遭質疑綁樁 陳玉珍：當然沒有

爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照）

2023/05/14 13:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕爭取國民黨2024總統大選徵召的鴻海集團創辦人郭台銘，今日中午邀請立委鄭正鈐等數名挺郭中常委餐敘，挺郭立委陳玉珍也受邀出席。據了解，聯電榮譽副董事長宣明智16日還會組織另一場邀請中常委的餐敘。

郭台銘今日中午於台北市信義區一處私人招待所邀請立場親郭的國民黨中常委餐敘，從12時起有數台轎車直接駛入招待所建築，僅鄭正鈐有搖下車窗露面，陳玉珍則於進入建築前受訪。

陳玉珍會前受訪表示，他不知道稍晚會談會講什麼，但面臨黨主席朱立倫做關鍵抉擇的時刻，她認為今天的餐敘主要是讓國民黨內最高權力機構中常會了解，為國民黨選出正確的候選人，以及如何整合非綠力量、在野聯盟，國民黨才能在2024達到最好的結果。

被問到對於目前郭台銘選情的看法，陳玉珍表示，他們要堅持到最後一刻，不管是怎麼樣，他們都相信朱立倫會做出最有智慧的選擇。

對於部分藍委質疑綁樁、賄選，陳玉珍則說，「當然沒有」，強調黨內同志吃飯或朋友間的聚會，都是很正常的事，而他剛剛審完選罷法，確定這完全沒有違反選罷法，聚會討論或聊聊都是為了國家與中華民國的前途，說是賄選格局太小。

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