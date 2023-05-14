為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    郭台銘宴請國民黨中常委遭質疑綁樁 陳玉珍：當然沒有

    爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照）

    爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照）

    2023/05/14 13:28

    〔記者黃靖媗／台北報導〕爭取國民黨2024總統大選徵召的鴻海集團創辦人郭台銘，今日中午邀請立委鄭正鈐等數名挺郭中常委餐敘，挺郭立委陳玉珍也受邀出席。據了解，聯電榮譽副董事長宣明智16日還會組織另一場邀請中常委的餐敘。

    郭台銘今日中午於台北市信義區一處私人招待所邀請立場親郭的國民黨中常委餐敘，從12時起有數台轎車直接駛入招待所建築，僅鄭正鈐有搖下車窗露面，陳玉珍則於進入建築前受訪。

    陳玉珍會前受訪表示，他不知道稍晚會談會講什麼，但面臨黨主席朱立倫做關鍵抉擇的時刻，她認為今天的餐敘主要是讓國民黨內最高權力機構中常會了解，為國民黨選出正確的候選人，以及如何整合非綠力量、在野聯盟，國民黨才能在2024達到最好的結果。

    被問到對於目前郭台銘選情的看法，陳玉珍表示，他們要堅持到最後一刻，不管是怎麼樣，他們都相信朱立倫會做出最有智慧的選擇。

    對於部分藍委質疑綁樁、賄選，陳玉珍則說，「當然沒有」，強調黨內同志吃飯或朋友間的聚會，都是很正常的事，而他剛剛審完選罷法，確定這完全沒有違反選罷法，聚會討論或聊聊都是為了國家與中華民國的前途，說是賄選格局太小。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    郭台銘要與中國重啟談判 王定宇酸：連富士康設支部都無法拒絕
    2023/05/14 12:13

    郭台銘要與中國重啟談判 王定宇酸：連富士康設支部都無法拒絕
    郭台銘中午宴請國民黨中常委 挺侯藍委憂「綁樁」
    2023/05/14 10:57

    郭台銘中午宴請國民黨中常委 挺侯藍委憂「綁樁」
    因為挺郭？羅世雄辭國民黨高雄市主委
    2023/05/14 06:40

    因為挺郭？羅世雄辭國民黨高雄市主委
    不只一隻手！ 陳玉珍：挺郭立委有16位 沒必要「放風向」
    2023/05/13 17:43

    不只一隻手！ 陳玉珍：挺郭立委有16位 沒必要「放風向」
    受訪遭新住民「亂入」 郭台銘怒了：如果在金門有1分地就退選
    2023/05/13 17:18

    受訪遭新住民「亂入」 郭台銘怒了：如果在金門有1分地就退選
    拚國民黨徵召 郭台銘今赴金門發表和平宣言
    2023/05/13 14:29

    拚國民黨徵召 郭台銘今赴金門發表和平宣言
    國民黨5/17徵召侯友宜機率大 黨內盼郭、侯同框營造團結
    2023/05/13 12:29

    國民黨5/17徵召侯友宜機率大 黨內盼郭、侯同框營造團結
    有信心被國民黨徵召？ 郭台銘吐「兩個字」
    2023/05/13 09:34

    有信心被國民黨徵召？ 郭台銘吐「兩個字」
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播