信義區「天坑」人心惶惶 北市工地開挖102件將逐案勘查

基地內採填砂灌水以平衡水壓，至昨晚間11時道路下陷處已初步填補完成，趨於穩定，基地內仍監督持續進行基地內灌水。（記者方賓照攝）

2023/05/14 12:53

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區建案因滲水造成地下水湧入引發道路坍陷，台北市長蔣萬安昨事發後下令清查台北市工地，經建管處統計台北市建築工地正在開挖階段計有102件，已排定本週開始由三大公會逐案現場勘查，評估工地有無公安之虞，並於1週內檢查完畢；若是有公安疑慮，立即勒命工地停止施工並進行改善。

台北市建管處處長虞積學表示，昨下午3時13分建築工地旁發生道路坍陷，收到訊息後立刻派員了解，工地正進行地下室開挖，因連續壁體滲水造成地下水湧入基地內引發道路坍陷，建管處立即指揮承造人進行緊急處置，要求基地外道路下陷處進行灌漿回填。

虞積學指出，基地內採填砂灌水以平衡水壓，至昨晚間11時道路下陷處已初步填補完成，趨於穩定，基地內仍監督持續進行基地內灌水。

建管處第一時間緊急聯繫，台北市土木技師公會趕至現場協助緊急處置事宜方式及確認疏散範圍，目前採預防性疏散措施，疏散崇德街60巷12-24號住戶，需協助安置5戶共11名住戶，均已安排至旅館住宿。

台北市都發局長王玉芬說明，目前建管處持續在現場指揮搶救，現場並已要求承商加強設置周遭鄰房安全觀測、提高觀測頻率，現階段將持續基地內灌水至地下3公尺。

王玉芬進一步表示，後續將要求地層狀況調查持續進行，進行透地雷達檢測是否有影響建物安全的孔洞或鬆軟地層存在；建物傾斜計、沉陷點持續觀測，以瞭解地層及建物是否穩定；塌陷處下方進行地質改良作業；進入屋內檢測是否有影響建物安全的裂縫或結構損壞情況。

王玉芬指出，若各項結果顯示無安全顧慮，住戶可搬回，對於建築基地違反建築法部分現場已立即勒令停工並處承、監造人各9萬元，共計18萬元罰鍰處分，後續須確認周邊地質及鄰房安全無虞並檢具改善，計畫經相關公會審查核可後，才能復工。

都發局長王玉芬（右1）視察崇德街60巷地層下陷。（記者方賓照攝）

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