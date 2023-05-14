台北市信義區「天坑」善後 都發局長王玉芬：住戶回家需符3條件

台北市都發局長王玉芬（右一）14日前往崇德街60巷，視察崇德街60巷建案旁地層下陷恢復工程，一同前往會勘的議員許淑華（左一）幫忙勸離住戶。右三為市議員秦慧珠。（記者方賓照攝）

2023/05/14 12:31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區崇德街60巷華熊營造建案工地旁的巷道，昨（13）日下午發生地層下陷，出現長15公尺、寬3公尺、深3公尺的巨大坑洞，昨晚灌漿填補坑洞與建案基地，坑洞初步填平完成，但目前為將土水壓平衡，仍在基地內持續灌水；台北市都發局長王玉芬今（14）日上午說明，灌水作業預計今下午完成，至於住戶回家需達3條件，估計作業需1至2週。

王玉芬今上午抵達現場說明進度，並表示造成道路塌陷初步判斷是工地內的地下連續壁約11、12公尺處有破洞，造成水與砂往工地內流，產生破洞原因，疑似為連續壁施工時有包土狀況，目前已在坑洞進行灌漿回填，基地內則採填砂灌水以平衡水壓。

至於安置在外的住戶，王玉芬指出，住戶回到家需有3個條件，包含透過雷達探測檢查有無孔洞或軟弱土層、監測建築物有無傾斜、由專業技術人員進入屋內檢查有無毀損或裂縫，預計時間需1至2週，希望可盡早完成，讓住戶回到家園，安置費用則由廠商全部負擔。

針對現場作業進度，王玉芬說，目前基地內水位在地下5.5公尺，大約在下午會灌到地下3公尺，雖然昨晚已初步判斷，狀況趨於穩定，但北市府要求持續灌水至地下3公尺處，預計灌水作業今下午可完成。

台北市信義區長陳冠伶今受訪表示，調查結果撤出的有七戶、需要安置的住戶一共有5戶10人，目前都安置在信義區的旅館內，按照規定發生緊急災害補助可申請安置補助，每人一天1600元，最多可申請七天，超過的部分，廠商承諾超出的部分可負擔。

台北市信義區崇德街60巷一處建案工地旁路面下陷，都發局14日前往會勘緊急灌漿後路面恢復狀況，一同前往會勘的市議員許淑華（左一）幫忙勸離住戶。（記者方賓照攝）

台北市都發局長王玉芬（左一）14日前往信義區崇德街60巷，建案旁巷道地層下陷已緊急灌漿恢復。前排右一為台北市議員許淑華。（記者方賓照攝）

台北市崇德街60巷建案旁發生地層下陷，路面已暫時完成灌漿。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法