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    首次表揚原住民族語模範母親 總統：族語預算達18億歷年最高

    總統蔡英文表示，原民會今年族語相關預算達到18億，將持續營造族語使用環境、培育師資，讓更多人可以學習、使用族語，讓族語回到生活。（記者朱沛雄攝）

    總統蔡英文表示，原民會今年族語相關預算達到18億，將持續營造族語使用環境、培育師資，讓更多人可以學習、使用族語，讓族語回到生活。（記者朱沛雄攝）

    2023/05/14 12:19

    〔記者楊綿傑／台北報導〕為表彰在族語傳承不遺餘力的部落族人，原民會特別於母親節當日，首次表揚族語模範母親，擔任頒獎嘉賓的總統蔡英文表示，原民會今年族語相關預算達到18億，將持續營造族語使用環境、培育師資，讓更多人可以學習、使用族語，讓族語回到生活。

    原民會今於圓山大飯店舉辦第一屆族語模範母親表揚典禮，今年共甄選出原住民族16族53位族語模範母親，總統蔡英文也受邀出席與會。

    原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今以族語致詞，他指出，自己能夠使用族語致詞，是小時候在家裡，跟媽媽都是用阿美族語對話，所以自己現在還會說族語。可見，族語的傳承，媽媽的角色非常重要，因此他認為，在母親節時，要特別表揚平時使用族語生活交流的母親。

    夷將提到，蔡總統在2017年促成原住民族語言發展法立法，讓原住民族語言成為國家語言，行政院在國家語言發展方案的經費，亦給予原民會最大的支持，才能藉此推動更多復振族語的計畫，也才有今天第一次的全國性族語模範母親表揚。

    蔡總統致詞時首先向所有母親表達感謝，她提到，特別是族語模範母親在工作、家務之餘，還肩負族語傳承的使命。蔡總統也點名，以全阿美族語照料曾孫，今年族語模範母親得主之一的陳盈汝，特別致意。

    蔡總統指出，原住民族的語言是台灣不可或缺的聲音，所以政府投入資源持續復振族語，2017年時通過原住民族語言發展法，原民會今年度預算，在族語部分達到18億元，是歷年最高。要營造族語使用環境、培育族語師資，讓更多人可以學習族語、講族語、讓族語回到生活。

    陳盈汝在曾孫出生後，照護嬰兒使用全阿美語對話，所以曾孫第一語言即為阿美語，從阿美語而非中文學起，是全族語保母的典範。目前曾孫4歲，日常生活中跟曾孫都用族語交談，家裡的成員聽不懂族語就會問曾孫族語的意思，曾孫成為小老師會翻譯解釋他跟曾祖母的談話內容。

    新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團在第一屆「原住民族語模範母親表揚典禮」中擔任開幕演出。（記者朱沛雄攝）

    新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團在第一屆「原住民族語模範母親表揚典禮」中擔任開幕演出。（記者朱沛雄攝）

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