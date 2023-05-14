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    郭台銘要與中國重啟談判 王定宇酸：連富士康設支部都無法拒絕

    民進黨立委王定宇批評，郭台銘連中共要在富士康設立支部都無法拒絕，卻拿2300萬人的命運去賭。（王定宇辦公室提供）

    民進黨立委王定宇批評，郭台銘連中共要在富士康設立支部都無法拒絕，卻拿2300萬人的命運去賭。（王定宇辦公室提供）

    2023/05/14 12:13

    〔記者陳昀／台北報導〕爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘，昨在金門發表「和平宣言」，並主張根據「憲法一中」、「一中各表」的原則和中國重新展開談判。民進黨立委王定宇今批評，郭台銘連中共要在富士康設立支部都無法拒絕，卻拿2300萬人的命運去賭一把，是在開什麼玩笑？

    王定宇批評，郭台銘的主張是危險的空頭支票，他過去都無法拒絕中國共產黨在富士康設立共產黨部了，現在拿2300萬人的命運去跟中國談，拿全國老百姓的未來賭一把、開空頭支票，是在開什麼玩笑？更是萬萬不可。

    王定宇指出，不管是不是「各表」，只要進入「一中」，台灣變成中國的內政之後，將失去國際奧援，我們和子孫也失去對未來的自由選擇權，主張「一中」是非常危險而且附和中共的主張。

    王定宇也提到，中國國民黨每次跟中共談「和平協議」，沒有一次有好下場，另包括香港、新疆、西藏和中共談協議的血淋淋例子，都證明中共根本不會遵守協議，從來沒有守過信用。

    王定宇還說，至於中國國民黨和紅統派很愛說「和平」，卻從不敢對侵略者中國說半句話，只會要求被威脅的台灣放下防衛、改變自己、附庸中國，這不是主張和平，這是主張投降，是中共的馬前卒！

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