捷運無人駕駛許多縣市皆有 立院交委會明至中捷檢討運作安全

捷運無人駕駛許多縣市皆有，立院交委會明天至中捷進行捷運運作安全檢討。（記者蘇金鳳攝）

2023/05/14 12:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線10日撞上掉在軌道上的吊臂，由於是無人駕駛，而台北文湖線也是無人駕駛，讓人驚心，立法院交通委員會將在明天下午到中捷綠線豐樂公園站了解狀況並進行捷運運作安全檢討。

此外，台中市的市議會的交通地政委員會的議員都呼籲要加強第一線人員的訓練，若人員無法及時反應，就要加強預警的科技系統。

中捷綠線是屬於無人駕駛的中運量捷運、新北環狀線、台北文湖線及高捷黃線都是無人駕駛，而文湖線也跟中捷一樣是高架化，基於全國都有無人駕駛的捷運，立法院交委召集人許智傑明天下午將率領多位立委到豐樂公園的捷運站進行捷運運作安全檢討場勘暨座談，立委何欣純、莊競程將會參加。

此外，中市議會交通地政委員會的召集人陳淑華便表示，要加強第一線人員的應變訓練及整體監測的強化，如授權隨車人員及保全讓事件發生可讓列車馬上停止決定流程及在車頭或者隔音牆上設置如一般汽車有外力及防撞的監測等。

市議會交委會副召集人黃守達則表示，中捷要避免悲劇重演，大破大立勢不可免，要改革鬆散懈怠的組織文化，不能只是一個代理董事長下台這麼簡單。

市議會交委會議員黃健豪則表示，可簡化第一線的因應流程，而若是人力無法馬上反應，就要加強科技，讓科技可對意外一發生就可馬上應變。

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