為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    信義區「天坑」持續灌水穩定土水壓 技師公會：連續壁可能坍陷過

    信義區崇德街60巷華熊營造建案工地旁的巷道初步填平完成，台北市土木技師公會理事長莊均緯前往勘查。（記者方賓照攝）

    信義區崇德街60巷華熊營造建案工地旁的巷道初步填平完成，台北市土木技師公會理事長莊均緯前往勘查。（記者方賓照攝）

    2023/05/14 11:50

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區崇德街60巷華熊營造建案工地旁的巷道，13日下午3點多發生地層下陷，出現長15公尺、寬3公尺、深3公尺的巨大坑洞，台北市政府與建商展開搶救，灌漿填補坑洞與建案基地，於昨晚11點坑洞初步填平完成；台北市土木技師公會理事長莊均緯上午受訪表示，目前要先確認地層的穩定安全，目前仍在持續灌水，要將土水壓的部分達到平衡就會穩定，最後確認住戶房屋結構是否有安全性問題。

    因連續壁體滲水造成地下水湧入引發崇德街60巷華熊營造建築工地地層下陷，莊均緯說明，連續壁可能先前土方曾坍陷過，灌土時造成混擬土把土包住，土包住的話就會產生一個弱點，只要開挖較深、土水有壓力，又經過弱點，就會發生這種狀屬連續壁常見的災害。

    民進黨台北市議員許淑華今上午在現場受訪指出，昨得知狀況後立刻到現場，現場附近住戶也徬徨不安詢問她該怎麼辦，她就帶著結構技師幫他們看停車場及房屋等，不過有些住戶仍會擔心，她也拜託區公所若居民還是擔心，還是要協助安置，並應該由建商負責費用。

    許淑華表示，昨晚11點坑洞初步填平完成，灌漿填補完成後就不再會有擴大的情形，至於今天要處理的就是這間房是否能居住，現在比較嚴重的是若是不能居住的話該如何處理，後續都要和承包商和建設公司討論，今早她也到現場，並和市府相關單位局處討論，並找結構技師到現場。

    議員許淑華今上午在現場受訪指出，附近住戶也徬徨不安詢問她該怎麼辦，她就帶著結構技師幫他們看停車場及房屋。（記者方賓照攝）

    議員許淑華今上午在現場受訪指出，附近住戶也徬徨不安詢問她該怎麼辦，她就帶著結構技師幫他們看停車場及房屋。（記者方賓照攝）

    都發局長王玉芬視察崇德街60巷地層下陷。（記者方賓照攝）

    都發局長王玉芬視察崇德街60巷地層下陷。（記者方賓照攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    灌漿8小時填平信義區「天坑」 台北市府預防性疏散安置11人
    2023/05/14 06:09

    灌漿8小時填平信義區「天坑」 台北市府預防性疏散安置11人
    北市信義區驚現天坑 16戶撤離
    2023/05/14 05:30

    北市信義區驚現天坑 16戶撤離
    台北信義區「天坑」撤離16戶 蔣萬安：必要時預防性疏散、清查建商紀錄
    2023/05/13 19:28

    台北信義區「天坑」撤離16戶 蔣萬安：必要時預防性疏散、清查建商紀錄
    砰的巨響！北市信義區「天坑」住戶嚇壞 議員洪健益：技師公會明鑑定是否危樓
    2023/05/13 18:45

    砰的巨響！北市信義區「天坑」住戶嚇壞 議員洪健益：技師公會明鑑定是否危樓
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播