信義區「天坑」持續灌水穩定土水壓 技師公會：連續壁可能坍陷過

信義區崇德街60巷華熊營造建案工地旁的巷道初步填平完成，台北市土木技師公會理事長莊均緯前往勘查。（記者方賓照攝）

2023/05/14 11:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區崇德街60巷華熊營造建案工地旁的巷道，13日下午3點多發生地層下陷，出現長15公尺、寬3公尺、深3公尺的巨大坑洞，台北市政府與建商展開搶救，灌漿填補坑洞與建案基地，於昨晚11點坑洞初步填平完成；台北市土木技師公會理事長莊均緯上午受訪表示，目前要先確認地層的穩定安全，目前仍在持續灌水，要將土水壓的部分達到平衡就會穩定，最後確認住戶房屋結構是否有安全性問題。

因連續壁體滲水造成地下水湧入引發崇德街60巷華熊營造建築工地地層下陷，莊均緯說明，連續壁可能先前土方曾坍陷過，灌土時造成混擬土把土包住，土包住的話就會產生一個弱點，只要開挖較深、土水有壓力，又經過弱點，就會發生這種狀屬連續壁常見的災害。

民進黨台北市議員許淑華今上午在現場受訪指出，昨得知狀況後立刻到現場，現場附近住戶也徬徨不安詢問她該怎麼辦，她就帶著結構技師幫他們看停車場及房屋等，不過有些住戶仍會擔心，她也拜託區公所若居民還是擔心，還是要協助安置，並應該由建商負責費用。

許淑華表示，昨晚11點坑洞初步填平完成，灌漿填補完成後就不再會有擴大的情形，至於今天要處理的就是這間房是否能居住，現在比較嚴重的是若是不能居住的話該如何處理，後續都要和承包商和建設公司討論，今早她也到現場，並和市府相關單位局處討論，並找結構技師到現場。

議員許淑華今上午在現場受訪指出，附近住戶也徬徨不安詢問她該怎麼辦，她就帶著結構技師幫他們看停車場及房屋。（記者方賓照攝）

都發局長王玉芬視察崇德街60巷地層下陷。（記者方賓照攝）

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