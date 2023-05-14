東京高圓寺阿波舞睽違4年再度來台 熱鬧演出嗨翻台北

東京高圓寺阿波舞團再度來台，嗨翻台北夜。（記者姚岳宏翻攝）

2023/05/14 11:31

〔記者姚岳宏／台北報導〕東京高圓寺阿波舞曾在過去3次來台公演時，贏得廣大觀眾的喜愛和讚賞，他們的舞蹈表演充滿活力與熱情，為觀眾帶來難忘的視聽饗宴，然而由於疫情，這個深受期待的演出已中斷4年，昨晚再度在台北松山慈祐宮前熱鬧演出，逾百名舞者穿著日本服裝跟著節奏唱跳，震撼演出令遊客及民眾讚嘆，還有人開心說，不用到日本就能欣賞到傳統日本民俗舞表演。

除舞蹈表演，這次演出同時展示東京高圓寺阿波舞的獨特文化元素和傳統特色，民眾有機會近距離欣賞到精心設計服飾，結合阿波舞的華麗和傳統之美，透過時而優美、時而強勁有力的音樂和鼓聲節奏，彰顯出阿波舞的獨特韻律。

東京高圓寺阿波舞是日本具代表性的民俗表演之一，60多年前由一群想讓戰後地方恢復活力的青年們發起，每年慶典時吸引上百萬人前往欣賞；為表達311大地震時台灣捐款的感謝之情，2015年開始每2年會來台表演，但礙於疫情，終於在睽違4年後，再度來台公演，5月11日至13日，連續3天在桃園、雲林、台北在地宮廟熱鬧開演。

台北市警方針對松山慈祐宮周邊松山路、八德路四段、中坡北路及市民大道等重要幹道，增派警力加強交通疏導，全力維護附近人車流順暢，確保活動順利進行。

東京高圓寺阿波舞團再度來台，嗨翻台北夜。（記者姚岳宏翻攝）

東京高圓寺阿波舞團再度來台，嗨翻台北夜。（記者姚岳宏翻攝）

北市警方增派警力加強交通疏導，全力維護附近人車流順暢。（記者姚岳宏翻攝）

東京高圓寺阿波舞團再度來台，連續3天在桃園、雲林及台北公演。（記者姚岳宏翻攝）

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