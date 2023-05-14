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    我國修法賦予海巡署長「用砲權」 中共「大外宣」連日渲染扭曲

    「海岸巡防機關器械使用條例」修正有5項重大變革，包括增加器械使用彈性、設置「器械使用調查小組」、使用槍械逕行射擊時機明確化、明確用砲認定權責、器械賠償回歸國賠機制。（取自海委會臉書）

    「海岸巡防機關器械使用條例」修正有5項重大變革，包括增加器械使用彈性、設置「器械使用調查小組」、使用槍械逕行射擊時機明確化、明確用砲認定權責、器械賠償回歸國賠機制。（取自海委會臉書）

    2023/05/14 11:13

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為提升海上「三安」執行效能，立法院本月2日三讀通過「海岸巡防機關器械使用條例」修正案，放寬海巡執法用槍標準、賦予海巡署長「用砲權」等重大變革。我官方單位掌握，連日來卻遭中共渲染修法「增加台海『擦槍走火』開戰風險」輿論，並操作國人反戰民意，扭曲修法用意。

    行政院院會3月30日通過「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案後，由於期間適逢蔡英文總統出訪，及中共對台進行「台灣海峽中北部聯合巡航」時期，隨即有中共官媒、中國自媒體以「台海巡署修法授權向大陸漁船開火」、「台灣海巡長期欺壓中國漁民」、「修法係為挑釁中國」等論述混淆中國民眾認知。

    事後，該條例5月三讀通過，中國自媒體再度以「我政府修法意圖挑釁」、恫嚇「敢開第一槍就比照越南和菲律賓對付」等。接著中國媒體《鳳凰衛視》5月5日抨擊「台執政黨修法增加兩岸『擦槍走火』開戰風險」，鋪墊衝突肇生時，捍衛中國漁民「合理性」。

    據觀察，國內媒體5月2日、3日接連報導「條例授權海巡署長具『用砲權』逾越總統職權」、5月5日臉書粉專《你這麼蠢，你家裡人知道嗎》以「民進黨還怕兩岸不開戰」為文，指控政府修法是為製造戰端。

    「洞悉中共『灰色地帶』戰略操作，中國海上民兵行動不可不慎！」知情人士提醒，中國海警船今年3月駛入越南在南海的專屬經濟區，同月42艘中國「民兵船」也出現中業島周邊一帶，4月又傳出菲律賓海巡隊在南沙群島險遭中國海警船撞上，這種屢以「衝撞船隻」、「高壓水砲」及「軍用雷射照射」等方式挑釁，己經構成區域海域嚴重感脅。

    據分析，此次修法「海巡用砲」及「擦槍走火」論述已在兩岸社群平台發酵，且聚焦「政府蓄意將台灣推向戰端」的論述，著實扭曲修法立意。而且「修法等同開啟戰端」，這是顛倒是非說法，因為戰爭發生與否，主繫於侵略國的意圖與能力，決定權並非在被侵略國。

    他強調，台灣周邊海域屢屢發生中國漁船越界捕魚、海測船入侵從事非法監測、我國船舶因漁事糾紛遭挾持等海上犯罪事件，惡劣執法環境首當其衝威脅第一線海巡人員，政府本來就應該提出具體海域執法的立場與定位，來確保我國家尊嚴及第一線執法人員安全。強化防衛能力是做好「反侵略」準備，最終目的是「止戰」，賦予海巡合理自我防衛權，將使嚇阻「灰色地帶衝突」更有底氣。

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