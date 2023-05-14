聊天太大聲遭毆心有不甘 他雨夜持刀尋仇8嫌落網

警方將犯案8人逮捕到案。（記者陸運鋒翻攝）

2023/05/14 10:57

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市內湖區12日深夜發生鬥毆事件，造成32歲陳姓男子背部被刺傷、董姓男子臉部遭噴辣椒水，雙雙送醫救治，幸無生命危險；警方獲報後，在昨天中午將22歲陳姓男子及共犯等8人查緝到案，怎料衝突起因竟是聊天太大聲尋仇所引發。

據了解，日前吳姓少年及友人在內湖某公園聊天時，一旁的董男及陳男等人嫌音量太大聲，上前嗆聲並將吳少痛毆一頓，吳少事後心有不甘，將遭毆情況告訴友人陳男。

據悉，前天深夜11時許下著雨，陳男及吳姓少年等8人，在康寧路3段265巷發現陳男及董男蹤跡，便持小刀及辣椒水上前攻擊2人，造成陳男背部約3至4公分穿刺傷，董男臉部遭噴辣椒水，由救護車送往醫院治療，而犯案的陳男等人逃逸。

警方表示，獲報後立即成立專案小組，調閱監視器循線追查，鎖定犯嫌在雙北等地，在昨天中午陸續查緝陳男及吳姓少年等8人到案，起獲涉案刀械、辣椒水等證物。

警方指出，初步釐清犯案動機，是吳姓少年等人日前與陳姓被害人有衝突糾紛，所以在12日糾眾前往報復，全案將陳姓犯嫌等8人，依殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾發生糾紛應循正當管道調解，切勿循私鬥毆，警方對於相關不法滋事零容忍，將依法嚴查究辦，以維護社會秩序。

警方逮捕嫌犯，並查扣辣椒水等證物。（記者陸運鋒翻攝）

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