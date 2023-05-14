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    「馭光同行、感謝有你」台北文創歡慶10周年

    「馭光同行、感謝有你」台北文創歡慶10周年。（台北文創提供）

    「馭光同行、感謝有你」台北文創歡慶10周年。（台北文創提供）

    2023/05/14 09:34

    〔即時新聞／綜合報導〕2023年5月是台北文創營運10周年的里程碑，台北文創細數10年下來，和松山文創園區緊密合作，形成兼具創意和歷史厚度的文化觀光廊道，協力帶動松山文創園區在2022年躍升成為Google全球十大熱搜文化景點之一，另方面努力創造盈餘回饋市府，截至2022年底為止，回饋至「台北市文化設施發展基金」的總金額超過12億元，為北市文創發展挹注活水。

    「十年下來，台北文創是非常成功的。」市府文化局長蔡詩萍說，「台北文創的出現，對政府來說，學到了怎樣跟民間合作，打造一個有活力的、有企業經營概念的文創領域，民間企業也摸索出了如何透過政府資源挹注，雙方互動地去找尋一個新的合作可能。」

    今年2月台灣燈會睽違23年重回台北，台北文創力挺國門全面開放後的第一場國際活動，提供一樓文化廣場作為副燈「台北兔給樂」的展出場地，為挺過三年疫情的松菸周邊吸引來大批國內外賞燈遊客，一舉創下單月破百萬入園人次的歷史紀錄，讓市民重新感受到生活在這座城市的光榮感與幸福感。

    大巨蛋未來完工啟用後，將和台北文創、松山文創園區串連成廣達18公頃的「台北文化體育園區」，加上預計年底開幕的「誠品24小時書店」，及周邊「國父紀念館」、「台北機廠」等景點，未來必將成為台北市最具規模的「新舊共融的體育文化創意蘇活區」，翻轉區域發展軌跡。台北文創期待下一個10年，更加精采！

    今年2月台灣燈會睽違23年重回台北，台北文創力挺國門全面開放後的第一場國際活動，提供一樓文化廣場作為副燈「台北兔給樂」的展出場地。（台北文創提供）

    今年2月台灣燈會睽違23年重回台北，台北文創力挺國門全面開放後的第一場國際活動，提供一樓文化廣場作為副燈「台北兔給樂」的展出場地。（台北文創提供）

    台北文創歡慶10周年。（台北文創提供）

    台北文創歡慶10周年。（台北文創提供）

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