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    共軍火箭炮優於海馬斯？黃澎孝︰何不去烏克蘭試試？

    中國官媒聲稱解放軍早在2019年就發展出一款代號為「PHL-191」的新型箱式火箭炮。（圖翻攝自微博）

    中國官媒聲稱解放軍早在2019年就發展出一款代號為「PHL-191」的新型箱式火箭炮。（圖翻攝自微博）

    2023/05/14 08:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒聲稱解放軍早在2019年就發展出一款代號為「PHL-191」的新型箱式火箭炮，前國代黃澎孝臉書貼文，指共軍誇口稱射程比海馬斯更遠，還能夠做到「堪比導彈的精準度」，大酸將加入「低級紅，高級黑」的「共吹」行列，鼓吹這款堪比中國軍武神器與人民解放軍去烏克蘭一試身手，搞不好可讓瀕於崩潰的俄軍扭轉乾坤，紙老虎美帝都得乖乖奉表稱臣。

    黃澎孝認為，戰場是唯一可資驗證軍隊戰力，和武器性能的「實驗室」，持續一年多的俄烏戰爭，活生生地把俄軍拉下了世界第二的亞軍交椅，俄製武器的「嘴砲性能」更被徹底砸鍋；不過，對於歐美一些聲譽卓著的軍火製造商而言，莫不想方設法的把自家武器送上烏克蘭戰場一試實戰性能，結果驗證出若干明星級的武器，例如：刺針飛彈、鏢槍及NLaw反坦克導彈、M-777榴彈炮以及大放異彩的「海馬斯火箭炮」。

    黃澎孝說，解放軍聲稱「PHL-191」的新型箱式火箭炮，具備類似美國海馬斯火箭炮的彈炮合一能力，既能發射火箭彈也可發射戰役、戰術導彈，最讓他背脊發涼到「嚇尿」的還有，中國宣稱「PHL-191」火箭砲的射程遠達600公里，可以全面覆蓋台灣全島，是「台灣不能承受之重」。

    黃澎孝鼓吹習近平派出「志願軍」攜帶幾門中國神器 「PHL-191」火箭炮，共軍只要在烏克蘭600公里外的莫斯科郊外，架起「PHL-191」火箭砲，即可讓瀕於崩潰的俄軍扭轉乾坤，搞不好，連北約都會在烏克蘭600公里外紛紛跪地求饒，紙老虎美帝都得乖乖奉表稱臣。

    文末，黃澎孝稱還要「表忠」輸誠，跪地三呼：「中國共產黨萬碎！中國人民解放軍萬碎！萬碎！萬萬碎⋯⋯！」Ps.以上誤植一「碎」字，絕無影射中共「嘴砲」破碎之意⋯⋯。

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