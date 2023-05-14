灌漿8小時填平信義區「天坑」 台北市府預防性疏散安置11人

台北市信義區崇德街60巷一處新建工地旁的道路，13日發生地層下陷，晚間緊急灌漿搶救。（記者方賓照攝）

2023/05/14 06:09

首次上稿 00:04

更新時間 06:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市信義區崇德街60巷一處華熊營造建案工地旁的巷道，13日下午3點多發生地層下陷，出現長15公尺、寬3公尺、深3公尺的巨大坑洞，台北市政府與建商展開搶救，灌漿填補坑洞與建案基地，在晚間11點坑洞初步填平完成，北市府啟動預防性疏散，疏散安置11名住戶到旅館住宿。

台北市建管處指出，崇德街60巷華熊營造建築工地旁發生道路坍陷，建管處收到訊息立刻派員現場了解，工地正進行地下室開挖，因連續壁體滲水造成地下水湧入引發道路坍陷，立即指揮承造人進行緊急處置，要求基地外道路下陷處進行灌漿回填，基地內採填砂灌水以平衡水壓，至13日晚間11點道路下陷處已初步填補完成，趨於穩定，基地內仍監督持續進行填砂灌漿。

台北市建管處長虞積學表示，經建管處緊急聯繫，台北市土木技師公會莊理事長及結構技師公會徐理事長，均第一時間趕現場協助緊急處置事宜及確認疏散範圍，目前採預防性疏散措施，疏散12-24號計5戶需安置11名住戶，均已安排至旅館住宿。

虞積學強調，該建案違反「建築法」部分現場已立即勒令停工，並處以18萬元罰鍰，建管處將持續在現場指揮搶救，現場並已要求承商加強設置周遭鄰房安全觀測、提高觀測頻率，直到確認安全無虞。該工地目前已勒令停工，後續須確認週邊地質及鄰房安全無虞，並檢具改善計畫經相關公會審查核可後，始得復工。

台北市信義區崇德街60巷一處新建工地旁的道路，13日發生地層下陷，晚間緊急灌漿搶救。（記者方賓照攝）

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