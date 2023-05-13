北捷itake智取櫃月賺百元挨批成效差 許家蓓：要做就做更好

台北捷運與民間合作在18個捷運站設21座itake智取櫃，讓民眾網路下單、站內取貨。（北市議員許家蓓提供）

2023/05/13 23:40

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北捷運本業虧損，近年積極透過附屬事業及業外收入補足，但北市議員許家蓓發現，北捷與民間公司合作在捷運站設置21台itake智取櫃，讓民眾網路下單、站內取貨，近3個月營收僅6630元，換算每月每台營收只有105元，成效差，對此北捷公司表示，民眾尚在熟悉「線上訂、車站取」的習慣，將持續協助行宣傳、輔導廠商。

北捷推出「運輸創新合作計畫」，公開徵求民間提案，以捷運系統為場域發展新型態服務、產品或商業模式，其中itake智取服務自2021年9月推出到今年10月，由廠商自行負擔建置與營運成本，北捷收取租金（每3個月營收分潤20%），目前捷運市政府站、台北101／世貿站等18站、設置21台itake智取櫃。

許家蓓指出，北捷去年獲得分潤5萬6165元，以此推算年營收28萬多元，21台智取櫃平均月營收2.3萬多元、1台月入約1千元。去年11月至今年1月，北捷分潤1326元，平均一台僅收入105元，金額有變少。iTake立意良善、相當便民，執行狀況卻有待加強。

許家蓓表示，itake雖然可下單網站，但不容易找到，致使民眾難以使用、營收也不高，尤其是北捷主動徵求民間提案，以合作互惠為目標，智取櫃也印有「台北捷運」字眼，要求北捷與廠商研議如何吸引民眾使用，要做就做到好，不要曇花一現、草草收場。

北捷公司表示，今年第一季本業雖虧損5億多元，加上廣告、販賣店、地下街、停車場等附業及業外收入賺6億多元，獲利1億多元。觀察itake營運，民眾尚在熟悉「線上訂，車站取」，且面臨宅配到府及超商取貨競爭，會持續協助行銷宣傳，並輔導廠商規劃優惠活動。

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