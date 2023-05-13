羅智強曾落跑選桃園市長如今回鍋 簡舒培：如外遇背棄糟糠妻的渣男

民進黨台北市議員簡舒培以渣男比喻，批評羅智強就是政治渣男，落跑到桃園選市長，等於移情別戀，行為有如外遇背棄糟糠妻的渣男，遭外面的人拋棄才回來求原配原諒。（資料照）

2023/05/13 23:33

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市第六選區（大安區）初選民調結果，將由前台北市議員羅智強出戰參加2024年立委選舉，但羅智強去年請辭台北市議員，全力爭取桃園市長選舉，卻被批評落跑議員，民進黨台北市議員簡舒培以渣男比喻，批評羅智強就是政治渣男，落跑到桃園選市長，等於移情別戀，行為有如外遇背棄糟糠妻的渣男，遭外面的人拋棄，才回來求原配原諒。

簡舒培表示，連議員都做不滿的人，現在又要回來選立委，把大安區當成囊中之物，先前大家批評林奕華落跑，但羅智強卻是落跑到其他選區，更是誇張，等於是移情別戀，行為就很像外遇背棄糟糠妻的渣男，被外面的人拋棄後，才回來求老婆原諒，大安區不能有更好的人嗎？一定要這種政治渣男嗎？

社民黨議員苗博雅表示，羅智強的政治風格走投機、偏激的路線，爭議性很高，連藍營自己人都有微詞，但他有空戰聲量，又在藍營舒適圈，成功整合組織盤堅強的議員王欣儀，初選出線不意外，羅智強過了初選就號稱要全台輔選，顯然是認為自己穩當選，非藍應整合一位最強棒來承擔責任，讓大安區選民有更好的選擇，終結羅智強的投機之旅。

羅智強回應，旁人謗言，我當自修，有則改之，無則嘉勉，祝福二位，能贏得民進黨主席賴清德的青睞，得到民進黨的徵召，加油。

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