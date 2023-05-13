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    首頁　>　臺北市

    民進黨未定大安區立委 簡舒培：黨輕視深耕地方民代 是污辱支持者

    簡舒培呼籲黨中央，不該輕視自己長期在地方經營的民代，對民代及支持者是污辱，也是瞧不起，更是台北市多數選區都是艱困區的原因之一。（資料照）

    簡舒培呼籲黨中央，不該輕視自己長期在地方經營的民代，對民代及支持者是污辱，也是瞧不起，更是台北市多數選區都是艱困區的原因之一。（資料照）

    2023/05/13 23:00

    〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市第六選區（大安區）初選民調結果，將由前台北市議員羅智強出戰參加2024年立委選舉，但民進黨至今人選未定，被點名的人選有民進黨台北市議員簡舒培、民進黨國際部主任謝佩芬，另有一派建議禮讓社民黨市議員苗博雅；簡舒培今呼籲黨中央，不該輕視自己長期在地方經營的民代，對民代及支持者是污辱，也是瞧不起，更是台北市多數選區都是艱困區的原因之一。

    台北市大安區過去皆為國民黨贏得立委席次，長期為藍營票倉，2012年由國民黨立委蔣乃辛以10萬8488票，打贏民進黨立委候選人趙士強的5萬4113票，雙方差距過半，2016年民進黨禮讓當時為綠黨及社民黨聯合推派的立委范雲，雖然民進黨和小黨結合，但蔣乃辛仍以7萬4015票大勝，雙方差距1萬9902票。

    民進黨2020年派出非出身在地的民進黨國際部主任謝佩芬，和國民黨立委候選人林奕華對戰，最後林奕華以9萬3785票贏過謝佩芬的7萬5718票，雙方差1萬8067票，不過已是近年來差距較小的一次。

    地方人士分析，這次林奕華落跑去當副市長，還讓大安區近一年的時間沒立委，讓大安區選民頗有微詞，加上羅智強也曾落跑過，若是派在地耕耘議員，並非完全沒有贏面，這次可能會是民進黨最有機會贏的一次。

    簡舒培今受訪表示，大安區的選民向她反映，大安區是天龍國中的天龍區，長期以來沒有太明顯的建樹，因為國民黨認為不用認真就能贏，民進黨則覺得是艱困選區，長期以來都空降、並非派長期經營的人，在大安區及文山區的立委選區都有相同的狀況，當選民說出這些話時，她竟然無法反駁對方。

    簡舒培強調，民進黨在大安區是艱困選區，她認真思考選民的話後，認為民進黨要對選民要有交代，過去民進黨確實對艱困選區採悲觀主義，輕視自己長期在地方耕耘的民代，對民代是污辱，也是瞧不起支持者，這也是台北市多數選區都是艱困區的原因之一。

    「從來不期待自己的人會贏，那為何選民要對民進黨認真？」簡舒培呼籲，應認真看待在地方耕耘的民代，才能獲得選民的認真看待，民進黨不能永遠都是消極的態度，否則台北市民難有支持民進黨的決心，會被視為在選戰上面很投機。

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