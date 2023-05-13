台北信義區「天坑」撤離16戶 蔣萬安：必要時預防性疏散、清查建商紀錄

台北市信義區崇德街60巷一處新建大樓工地旁巷道突然塌陷。（記者蔡亞樺攝）

2023/05/13 19:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天下午台北市信義區崇德街60巷22號一處建案旁的道路地層下陷，出現長15公尺、寬3公尺、深3公尺的巨大坑洞，台北市政府撤離周遭16戶住戶，並持續向坑洞及建案基地灌漿，台北市長蔣萬安也趕赴現場關心了解，他表示，為確保人員安全將預防性疏散撤離，清查建商相關營造紀錄，並檢視全市新建工程工地是否有類似情形。

台北市副市長李四川、工務局長黃一平、都市發展長王玉芬在下午陸續到場了解。王玉芬表示，坑洞正在持續灌漿，建築基地則用消防車灌水，讓內外壓力平衡，阻止繼續塌陷，何時才能確認沒有進一步危害，則要持續觀察。

至於住戶安置部分，王玉芬說，已經撤離16戶，其中有10人需要安置，所有住宿開銷都會由開發單位負責，其餘住戶雖由台北市結構技師公會判斷沒有危險，市府持續監測，考量住戶仍會擔心，已請里長逐戶安撫。

晚間6時多也趕到現場的蔣萬安受訪時指出，北市消防局下午3時13分獲報有地層下陷，出動13輛消防車、2輛救護車、36位消防員，緊急處置包括疏散安置，相關局處包括都發局、建管處、警察局、區公所瓦斯公司等，也在現場盡速完成相關緊急應變作為。

蔣萬安表示，為確保人員安全，避免地面坍塌擴大再次發生，建案工地已經停工，市府在調查坍塌原因，針對這次地層下陷事件進行完整調查，並且針對該建案旁邊的工地進行全面檢視，以及建商相關紀錄，後續在整個狀況控制住後，也會全面清查台北市各工地是否有類似情況。

人也在場的北市議員許淑華關心住戶撤離安置的情形，李四川表示，為了安全，要預防性撤離，許淑華提醒要尊重住戶意願。蔣萬安說，市府努力做緊急相關處置，在第一時間疏散住戶，也在研究預防性疏散但要專業評估，人命安全最重要，必要的話會做預防性疏散，並做後續安置。

台北市長蔣萬安（左二）、北市議員許淑華（左一）等人到場關心。（記者蔡亞樺攝）

台北市副市長李四川到場關心道路地層下陷狀況。（記者蔡亞樺攝）

台北市信義區崇德街60巷一處新建大樓工地旁巷道突然塌陷。（記者蔡亞樺攝）

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