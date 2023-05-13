砰的巨響！北市信義區「天坑」住戶嚇壞 議員洪健益：技師公會明鑑定是否危樓

台北市信義區崇德街出現天坑，警消緊急疏散民眾，建商正在現場搶救。（記者蔡亞樺攝）

2023/05/13 18:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市信義區崇德街60巷22號附近一處新建工地旁的道路地層下陷，今天下午出現長15公尺、寬3公尺、深度2至3公尺的天坑，附近住戶聽到「砰、砰、砰」巨大聲響被嚇壞，台北市政府建築管理工程處及新建工程處緊急到場調查，北市議員洪健益及詹維元也到場關心，洪健益說，目前水泥灌漿已經停止滲水，明天會有技師公會來鑑定是否屬於危樓，詹維元則說，建商會負責這幾天的賠償。

住在當地20多年的黃先生說，他走路過去看到裂一個小縫，下午2時多就一直下陷、塌掉，原本裂縫小小的、慢慢越來越大，從22號先下陷擴大到20號這邊。

住了13年的住戶鄭先生說，他姊姊騎車出門突然聽到「砰」一聲被嚇到，接著就看到一個小洞，他也走出去看，前後不到一分鐘就突然出現好大一個洞然後停住，警察趕到現場要求不准過去。

鄭先生說，這個建案工地從去年開始施工，施工時總是聽到機具「蹦、蹦、蹦」，他們住戶感覺到像是地震，每到中午就無法休息睡覺，之前挖的時候路面出現龜裂，（建商）有來填補回填。

洪健益在場受訪表示，工地連續壁拆除以後，水大量沖往新開發的土地上面，因為水量太大導致土石鬆軟，完全坍崩變成大窟窿，為了避免房屋會有傾斜倒塌，先用大量水泥灌注，目前水也止住。

洪健益說，明天會有技師鑑定是否屬於危樓，消防隊也在里長通後第一時間疏散附近居民，建商跟區公所安排住宿相關事宜，建商負責人第一時間也到現場並承諾，住戶在外面住宿補貼，會概括承受區公所補助以外的部分。至於建商是否疏失他沒辦法評論，要等結構技師鑑定完之後，由建管處統一對外說明。

詹維元表示，目前已經請建商做緊急的處置，包含坑洞的緊急灌漿，不過工地也有流失的情形，我已經幫忙協調自來水處供水灌進工地，等壓力平衡之後再來補強灌漿，建管處派建築技師公會人員到場，作為周邊建築物是否危險的檢查，讓附近住戶安心。建商會負責這幾天的賠償，未來真的影響其他周遭房子，他跟市政府會幫住戶維護權益。

台北市議員洪健益到場關心。（記者蔡亞樺攝）

住戶鄭先生目睹「天坑」，在場接受訪問。（記者蔡亞樺攝）

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