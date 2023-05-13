北市信義區公所協助「天坑」受災戶安置 每人每日1600元

台北市信義區崇德街60巷22號前新建工地旁道路地層下陷，正進行緊急搶救。（記者楊心慧攝）

2023/05/13 18:34

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市消防局下午3時13分接獲通報，信義區崇德街60巷22號前新建工地旁道路地層下陷（長15公尺、寬3公尺、深度2至3公尺），信義區公所目前已將住戶安置，信義區長陳冠伶受訪表示，目前為止有安置需求的住戶為9人，按照規定發生緊急災害可申請安置補助，每人一天1600元，最多可申請七天。

陳冠伶受訪表示，安置人數持續變動，目前調查有安置需求的住戶共為9人，已協助找好附近旅社居住，有安置需求的住戶也已住進旅社，並協助住戶申請緊急災害安置補助，每人一天1600元。

台北市副市長李四川傍晚近6時也抵達現場關心，台北市都發局長王玉芬則在5時多抵達；人在現場的民進黨台北市議員許淑華受訪表示，新建工地昨晚就在進行灌水，疑似為連續壁滲水導致，附近住家一共30戶，共有12戶住在坍下來的附近，約有10多人會住進飯店，她也要求市府一定要好好的協助住戶。

國民黨議員詹為元受訪表示，目前已請建商做緊急處置，包含坑洞的緊急灌漿，也幫忙協調自來水處供水灌進工地，等壓力平衡後再來補強灌漿，並要求建管處派建築技師公會人員到場，做周邊建築物是否危險的檢查，讓附近住戶安心。

台北市信義區崇德街60巷22號前新建工地旁道路地層下陷，正進行緊急搶救。（記者楊心慧攝）

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