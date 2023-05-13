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    母親節微弱鋒面通過全台飄雨 無助緩解水情

    母親節因鋒面通過，全台飄雨。（氣象局提供）

    母親節因鋒面通過，全台飄雨。（氣象局提供）

    2023/05/13 17:26

    〔記者丁奕／台北報導〕明（14日）天母親節鋒面通過，全台皆有降雨機率，氣象局曾昭誠表示，明日雨勢不大，中部以北為毛毛雨，南部雨勢雖稍大，但降雨時間不長，總雨量不多，預估對中南部水情「沒什麼幫助」。

    母親節受鋒面影響全台，氣象局隨著鋒面接近逐漸修正預報，氣象局預報員曾昭誠指出，全台仍有降雨機率，但北部雨勢預測是毛毛雨，不太需要撐傘，中南部降雨較北部明顯，不過降雨不連續，是「偶爾需要撐傘」的雨勢，總雨量預估不超過80毫米，無助緩解南部水情。

    曾昭誠表示，鋒面從今天白天開始逐步通過，但鋒面微弱，主因是目前南鋒北鋒的交接面不明顯，這波鋒面雨勢最大的時間點在明天，但明天鋒面已到台灣南面的巴士海峽，因此台灣南部雨勢稍大，但也不會太多，預估不會到大雨等級，時雨量不超過40毫米，總雨量不超過80毫米。

    明氣溫稍轉涼，曾昭誠指出，母親節天氣稍微轉涼一點，北部東半部清晨低溫約在21至23度、中南部23至25度 ，全台高溫約24至26度，因明日南部雲量很多且下雨，因此溫度降低較明顯。下禮拜一低溫仍類似，不過白天全台高溫會慢慢回升接近30度。

    中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣指出，此波鋒面仍有通過台灣，不過北邊的鋒面比預期的更南邊，讓比較強的對流落在台灣南方海面一帶，也導致南部的降雨強度較北台灣高。全台還是會有降雨情況，只是雨量可能較少，不見得有前一、兩波移動性的鋒面多。

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