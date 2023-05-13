高中生麻辣提問是否後悔當總統？蔡英文：沒有後悔過

回應高中生提問面對別人的負面話語攻擊時，會後悔當總統嗎？總統蔡英文今日在與300多位高中生面對面論壇中表示「沒有後悔過」。（記者方賓照攝）

2023/05/13 17:33

〔記者林曉雲／台北報導〕回應高中生提問面對別人的負面話語攻擊時，會後悔當總統嗎？總統蔡英文今日在與300多位高中生面對面論壇中表示「沒有後悔過」，決定競選時就知道是一條不歸路，必須要承受攻擊，民主社會有言論自由也可集會結社，每個人有自己想法，且涉及不同利益的衝突，站在執政者對立面的人也不少，但做為民主國家的總統，即使是惡意攻擊也要面對，重點是把事情說清楚，讓社會大眾做判斷。她也坦言，被罵不會心情好，這是一條不歸路，要面對和處理。

蔡英文也表示，她擔任陸委會主委時，去立法院備詢，那時比較年輕，有一位在野黨立委跟她說：「你很會講話，我們或許說不過你，但不表示我們沒有道理。」在與他人辯論時，即使辯贏對方，即便不管怎麼罵她，她都會想想是否有需要檢討的地方。她也鼓勵同學們，情緒管理是很重要的事，不管未來從事那個行業。

另有一名僑生提問，遇到態度不是很好的人，有什麼方法可以相處的較好？蔡英文回應表示，台灣社會早些時間，因不熟悉外來人士，但這幾年台灣社會調整很快，喜歡外國來的朋友一起受教育和生活，你們（僑生）的加入讓台灣更多元，讓台灣社會更充實，相信態度不好的人終究會想透而珍惜來自不同國家的人一起生活，是珍貴的資產。

有一名學生發言稱呼蔡英文是全台灣人的媽咪，表示她收到蔡英文送的康乃馨很開心，祝蔡英文母親節快樂。她也關注資訊安全議題，認為台灣對資訊和網路依賴更多，應該要有網路倫理，並詢問蔡英文是否曾被網路霸凌。蔡英文回應表示，網路上罵她的人很多，但她沒有被欺負的感覺。對於，網路使用者隱身於網路中，網路世界中超過面對面會遵守的行為準則，她認為應要有同理心，尊重其他網友，不只是從小學起，大人也要從本身做起，人與人交往過程中應有基本禮儀，請大家多注意。

興大附中一位學生關注，有人用FB等預告放炸彈攻擊，但政府回應說IP在國外，是否有相對應法律？應用何態度正視？蔡英文回應表示，這需要跨國執法機構合作，社群平台經營者也應有管理秩序之能力和機制，剔除不良的人使用網路做犯罪或反社會行為，政府會加強跨國合作，以及與社群平台的合作，最頭痛的問題是詐騙，以前是電話詐騙，現在電話詐騙減少是因為大家熟悉後知道是詐騙，對網路詐騙的辨識力則要再提升。

有學生關注108課綱，蔡英文表示，108課綱是教育改造過程，從以老師為主，改成以學生為主，帶動很多調整，有很多不適應，制度也不是很完整，但其基本精神仍可透過後來的實踐一一施行，教育部會加強溝通平台，納入學生、老師、家長等相關人士，平台不是只接受意見，如何處理這些意見，讓更多人知道政府如何回應，政策上路時，需要更緊密的溝通。

總統蔡英文今日與300多位高中生面對面對談。。（記者方賓照攝）

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