大稻埕夏日情人節7/1登場 8場煙火秀週週上演

大稻埕夏日情人節今年延長為51天，7月1日到8月20日每週三晚間8點30分施放中低空煙火，重點戲大型煙火秀8月20日上演。（資料照）

2023/05/13 16:44

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市「大稻埕夏日情人節」今年延長為51天，7月1日到8月20日，每天都有不同主題節目，更在每週三晚間8點30分施放中低空煙火，重點戲大型煙火秀則在8月20日登場。

台北市觀傳局說，今年夏天在延平河濱公園盛大登場的「大稻埕夏日情人節」，除了原有夏日煙火秀場次加碼，水上船舶與沿岸也將點亮燈飾，結合大稻埕貨櫃市集異國美食及「環騎台北」挑戰，讓民眾沿著河濱騎乘自行車到大稻埕即可嚐美食、賞煙火，享受絢麗的台北夏日夜晚。

觀傳局長陳淑慧說明，活動期間為7月1日到8月20日，不分平、假日，天天都有精彩主題，至於每年最受期待的煙火秀，每週三晚間8點30分施放中低空煙火，8月20日更有大型煙火展演。

陳淑慧說，今年串連水上船舶及河岸，透過燈光一一妝點，讓民眾無論是在岸邊欣賞河景，或是搭乘台北市藍色水路悠遊淡水河、體驗船上美食，都能盡情欣賞繽紛燈飾及水面倒影，沉浸浪漫氛圍，活動期間結合北市水利處「環騎台北」挑戰，遊客完成66公里的環騎河濱路線，就能獲得限量「台北蓋水」特色人孔蓋造型金屬徽章。

最新發行的5月號《台北畫刊》，封面故事以「夏遊大稻埕」為主題，從水岸、街景、文化、美食等面向，邀請民眾參與今年的大稻埕夏日節活動，親身感受大稻埕的魅力風情，並介紹迪化街上南北貨、藥材行、乾貨食材等大稻埕經典特色，以及百年街屋中許多新興文創小店、餐飲美食隱身其間，讓傳統風景有了新趣味。

大稻埕河畔有絕美夕陽。（台北市觀傳局提供）

大稻埕夏日情人節期間創新結合「環騎台北」挑戰，遊客完成66公里的環騎河濱路線，就能獲得限量好禮。（台北市觀傳局提供）

「大稻埕夏日情人節」結合大稻埕碼頭貨櫃市集的異國美食。（台北市觀傳局提供）

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