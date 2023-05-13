回應高中生關注缺水問題 蔡英文：累進式自來水費率可以考慮

總統蔡英文今日下午在與全國300多位高中生面對面論壇中表示，水是有限的資源，累進式自來水費率可以考慮，用水量很大的產業界有能力做水的再生，可考慮課以大企業做再生水的設備能量。（記者方賓照攝）

2023/05/13 16:20

〔記者林曉雲／台北報導〕回應高中生關注缺水問題，總統蔡英文今日下午在與全國300多位高中生面對面論壇中表示，水是有限的資源，累進式自來水費率可以考慮，用水量很大的產業界有能力做水的再生，可考慮課以大企業做再生水的設備能量。

「今周刊」舉辦第8屆「總統與高中生面對面論壇」，蔡英文在教育部長潘文忠、文化部長史哲陪同下，與高中生討論教育、新世代公民、永續台灣及多元國際觀等議題提案。

台中市忠明高中學生提案「豐雨的缺水王國」，認為水管漏水率偏高，台灣水價是全球倒數第3，僅高於斯里蘭卡和香港，建議政府補助民眾購買家用造水機、累進調漲自來水費、再生水資源。

蔡英文回應表示，水問題是很大挑戰，每次下大那麼雨，一下就不見了，怎麼把水存起來是重要課題，2017年起投入國家資源在水的開發和保存，已納入前瞻基礎建設計畫中，包括南部開發伏流水，將各式的水（再生水、海水淡化等）集結後作最有效調度，接續是愛惜每滴水，而對於水庫老化淤積嚴重，以前用怪手挖，現在直接用水沖刷，2個小時可沖出1.5萬輛卡車量淤積，新科技使治水有更多選項，另將雙北的水引到桃園，南部的水庫相互流通調配等，都是活化水的使用。

蔡英文表示，今天是她第8次參加論壇，了解學生們關心的議題是總統重要的工作，提醒政府要做的更好更多，今年5月20日她當總統將滿7年，努力跟上年輕人的腳步，因為年輕人是台灣的未來，改變台灣的關鍵力量。上週她參加地方創生論壇，有人創造青年回鄉機會，她邀請同學思考可以做什麼帶來不一樣的改變，成為改變台灣的造浪者。

蔡英文說，總統角色是每天聽社會告訴總統可以為社會做什麼，當有命題課題時，要如何去完成達成。這3年武肺疫情使學生減少參加演唱會等機會，文化部將於6月提供年輕人文化禮金，讓年輕人和朋友去看電影看表演，明天是母親節，她也準備康乃馨讓同學們帶回去給媽媽。

新北市崇光高中學生關注「數位足跡，安全第一」，認為資安即國安，提案政府鼓勵高中和大學合開資安人才培育課程，並建立資安實驗室，將資安證書納入高中多元表現，且鼓吹教育部推動階段性資安課程，降低個資外洩率。蔡英文表示，資安問題是全民最大挑戰，一切都數位化，交流都透過網路，從實體世界走向網路世界，「數位國家計畫」培育年輕世代數位能力，相關法規建構、管理人才等都在重新建構中，有需要創生獨立機構行使，另網路犯罪也需注意，3天阻絕43萬個跨國詐騙，提醒在網路世界要學會保護自己。

嘉義高中學生提案「雙語教育困境與反思」，認為老師受訓不足，建議提高口語比率，採取主題式沈浸式學習。新竹市建功高中學生提案「台灣看世界，多元新介面」，關注外僑和外配，規劃邀請外國人到高中做文化分享。蔡英文表示，雙語教育近年加速進行，師資是挑戰，臨場一個字都說不出來則是我們的困境，台灣學生問題不是字彙和文法，是口語和書寫有問題，用中文邏輯作英文書寫；而來自不同文化的學生互相激盪，在成長過程中加入外國文化元素，對未來是很好的事。

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