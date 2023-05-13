南港建案建材掉落、工人墜落亡 第一時間竟都未報警

有網友拍攝到南港一處建案工地懸在高空的建材突然掉落。（翻攝自臉書爆料公社二社）

2023/05/13 15:52

〔記者鄭景議／台北報導〕台中捷運列車撞上興富發建案工地的吊臂釀成1死10傷重大意外，引起社會各界高度關注建案高空作業安全問題，有網友在臉書爆料指出北市南港有工地突然從高處掉落鐵條，場面驚險，經查，該工地近期除了建材掉落以外，還有工人墜落身亡，已經被北市府勒令停工，，離譜的是建材掉落以及工人墜落身亡意外，第一時間工地竟都未報警。

有網友在臉書「爆料公社二社」PO影片，提到近日發生中捷意外，讓他想起在3月30日曾直擊類似場景，行經南港某市場時，看到前方工地的吊臂正吊掛著鐵條，卻突然從10層樓高掉下，場面十分危險，所幸僅砸毀車、沒傷到人。

此外，5月6日上午68歲王姓工人，在該工地17樓電梯井工作平台作業時，失足墜落到14樓工作平台，經送至內湖三軍總醫院急救後，5月8日因創傷性顱內出血併腦血流循環衰竭宣告死亡。

據了解，這兩件工安意外工地竟都未報警，尤其工人墜落案，是工人在醫院急救不治後才通知南港分局警方前來報驗。

北市府建築管理工程處指出，該案於3月30日經民眾透過市民熱線1999單一陳情案件及工地回報，建築工地吊掛PVC管材時，因綁紥不實導致掉落。經建管處派員現場勘查結果，現場有適當防護措施，亦無發生有人員傷亡情事，已責由施工廠商確實做好周邊環境安全維護。

不過北市府勞動檢查處日前接獲通報，該建案在5月6日上午發生工人墜落事件，一名勞工在17樓電梯井工作平台作業時，失足墜落到14樓工作平台，經緊急送醫仍於8日凌晨死亡，勞檢處當時已要求現場立即停工並展開調查。

勞檢處指出，今天獲報此工地在3月30日發生高空吊掛建材時，綁紥不實掉落地面，因未造成人員傷亡，廠商未通報，不過應有疏失，若業者要申請復工，會把3月30日與5月6日發生案件併案處理，經審查合格後，才會核准復工。

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