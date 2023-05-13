楚門的世界！假徵才偷拍11女沐浴 「攝狼」掏出按摩棒性侵

王姓男子在求職網站上應徵「寢具廣告演員」，要求前來面試的女生先沐浴再換裝拍照，卻在浴室裝針孔偷拍，甚至掏按摩棒性侵其中一名求職者，檢警搜索查扣後，赫見被害人多達11人。示意圖。（資料照）

2023/05/13 16:46

〔記者吳政峰／台北報導〕王姓男子自稱為悸動影像公司負責人，在求職網站上應徵「寢具廣告演員」，要求前來面試的女生先沐浴再換裝拍照，卻在浴室裝針孔偷拍，甚至掏按摩棒性侵其中一名求職者，檢警搜索查扣後，赫見被害人多達11人。一審桃園地院依強制性交罪判王男8年刑；15個妨害秘密罪則分判3-5月刑，可易科罰金。全案上訴二審，高等法院認王男有逃亡可能，日前裁定續押2月。

判決指出，王男為未辦理營業登記的悸動影像公司負責人，在求職網站「小雞上工」張貼「寢具廣告演員」、「攝影助理」徵才資訊，待應徵者主動與聯繫後，相約到他家面試及試鏡。

王男心懷不軌，為滿足偷窺欲望，先在浴室裝設針孔，再以「防疫考量」或「經盥洗後皮膚較為光滑，拍攝效果較佳」等藉口，要求多名求職者進入浴室內盥洗，藉以偷拍她們的赤裸、洗澡、如廁、身體隱私部位等影像，供自己觀賞洩慾。

求職者小詩（化名）2021年7月8日看到王男刊登的寢具廣告演員徵才資訊後，相約前往王男居所進行試鏡。王男先指示小詩在進去浴室盥洗，並換上其預先準備的衣物，再請她在床上做出指定姿勢進行錄影。

未料王男在試鏡過程中獸性大發，佯稱要進行色情影片試鏡，在未經小詩同意下，接續以手指、按摩棒插入她的陰道，並強吻嘴巴，全程均用攝影機錄下來。

小詩受辱返家後鬱鬱寡歡，上網看到另一名女子發文控訴疑遭王男偷拍，立刻私訊她，談完之後決定前往警局報案。

檢警依強制性交、妨害秘密等罪搜索王男住家，在查扣的硬碟內發現共有15個偷拍影像檔、多達11名女子受害，立刻通知她們，被害女這才發現試鏡不只一毛錢都沒拿到，還成為「楚門的世界」真人版，慘遭偷拍，堅持提告。

一審桃院依強制性交罪判王男8年刑；14個妨害秘密罪各判5月，易科罰金210萬元，另一個妨害秘密罪判刑3月，易科罰金3萬元。

王男不服，上訴二審，高院審理期間，認為王男一審判刑8年，受重刑宣告，基於趨吉避凶、不甘受罰的基本人性，常伴有逃亡的高度可能性，有相關理由足認有逃亡之虞。

高院參酌王男前於2011年間曾以拍攝照片為手段，邀約未成年女性擔任模特兒，涉犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，經法院判處1年2月刑確定，獲得緩刑，卻又以類似手法再犯本案，有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，裁定自5月15日起延長羈押2月，得抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法