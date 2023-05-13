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    飛日本注意！因應G7高峰會桃機明起10天加強安檢 籲旅客提早報到

    因應日本G7高峰會將舉行，期間將強化航空保安需求，桃園國際機場將加強飛往日本航班旅客的安全檢查。（資料照，記者丁奕攝）

    因應日本G7高峰會將舉行，期間將強化航空保安需求，桃園國際機場將加強飛往日本航班旅客的安全檢查。（資料照，記者丁奕攝）

    2023/05/13 14:02

    〔記者丁奕／台北報導〕赴日旅客注意！因應日本G7高峰會將舉行，期間將強化航空保安需求，桃園國際機場將加強飛往日本航班旅客的安全檢查，提醒5月14日18時起至23日23時59分前往日本的旅客應提早2到3小時抵達機場辦理報到，避免延誤。

    桃園國際機場公司表示，依據民航局加強機場航空保安措施指引，將針對飛往日本航班（包括轉機）旅客加強人身及手提與託運行李之安全檢查，實施期間自5月14日18時起至23日23時59分止。

    機場公司提醒，在此期間前往日本之旅客，要提早抵達機場辦理報到，並配合現場人員引導至專屬查驗線通關，避免行程延誤，建議最好能提早2到3小時

    日本是國人出國旅遊首選之一，機場公司表示，桃園機場今年1至4月份赴日人數為100萬2693人次，約佔總出境人次26.8％。基於國際合作及強化保安，桃園機場於G7高峰會舉行期間，將執行強化安檢措施。為確保強化安檢期間作業順利，航警局將配合開設集中安檢專線，實施期間相關措施恐增加作業時間。

    機場公司指出，赴日旅客至安檢線前排隊時，可先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，使安檢流程更為順暢。

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