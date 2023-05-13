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    國民黨擬下週徵召總統候選人 許智傑：會重蹈分裂覆轍

    國民黨預計下週徵召總統候選人，侯友宜、郭台銘兩人由誰出線備受關注。（資料照；擷取自國民黨網站；本報合成）

    國民黨預計下週徵召總統候選人，侯友宜、郭台銘兩人由誰出線備受關注。（資料照；擷取自國民黨網站；本報合成）

    2023/05/13 12:50

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨預計下週徵召總統候選人，新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘之爭備受矚目。民進黨立委許智傑今（13）日評估，國民黨初選規則不透明，導致民眾、參選人、黨公職無所適從，加上侯友宜遲不表態，郭台銘的民調將節節高升，很快就會黃金交叉，國民黨會重蹈分裂的覆轍。

    郭台銘連續舉辦4場「為台為民」大型造勢活動，昨晚最終場回到「老家」新北市板橋區舉辦母親節感恩音樂會，直搗黨內競爭對手侯友宜的本命區；今日前往金門，預計發表兩岸和平倡議。

    對此，許智傑受訪表示，嘴巴說的和平大家都會講，新疆和西藏都與中共簽署「和平協議」，仍遭到中共吞噬欺壓，人民還被送往集中營。

    他質疑，郭台銘的和平宣言是否會跟國民黨一樣卑躬屈膝？這只是自我陶醉，鞏固泛藍支持者的手法，或許對自身民調有益，卻無益於真正和平的發展。

    觀察近期民調趨勢，許智傑說，國民黨初選規則不透明，導致民眾、參選人、黨公職無所適從，加上侯友宜遲遲不表態，他認為郭台銘的民調將節節高升，很快就會黃金交叉，未來提名會讓朱立倫進退兩難，國民黨黨內會再次重蹈分裂的覆轍。

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