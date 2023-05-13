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    整捆建材10樓掉落、工人墜落身亡！南港建案被勒令停工

    有網友拍攝到南港一處建案工地，懸在高空建材突然掉落。（翻攝自臉書爆料公社二社）

    有網友拍攝到南港一處建案工地，懸在高空建材突然掉落。（翻攝自臉書爆料公社二社）

    2023/05/13 12:42

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台中捷運列車撞上興富發建案工地的吊臂，釀成1死10傷重大意外，社會各界高度關注建案高空作業安全，有網友在臉書上傳行車紀錄器影片，稱看到南港一處建案工地突然從高處掉落鐵條，場面驚險。台北市政府今表示，該建案3月底因未綁好塑膠管材，從高空掉落，日前也發生勞工墜落死亡，目前已要求停工，將併案追查。

    有網友在臉書「爆料公社二社」PO影片，提到近日發生中捷意外，讓他想起在3月30日自己直擊類似場景，行經南港某市場時，看到前方工地的吊臂正吊掛著鐵條，卻突然從10層樓高掉下，場面十分危險，所幸僅砸毀車、沒傷到人。

    北市府建築管理工程處指出，該案於3月30日經民眾透過市民熱線1999單一陳情案件及工地回報，建築工地吊掛PVC管材時，因綁紥不實導致掉落。經建管處派員現場勘查結果，現場有適當防護措施，亦無發生有人員傷亡情事，已責由施工廠商確實做好周邊環境安全維護。

    不過北市府勞動檢查處日前接獲通報，該建案在5月6日上午發生工人墜落事件，一名勞工在17樓電梯井工作平台作業時，失足墜落到14樓工作平台，經緊急送醫仍於8日凌晨死亡，勞檢處當時已要求現場立即停工並展開調查。

    勞檢處指出，今天獲報此工地在3月30日發生高空吊掛建材時，綁紥不實掉落地面，因未造成人員傷亡，廠商未通報，不過應有疏失，若業者要申請復工，會把3月30日與5月6日發生案件併案處理，經審查合格後，才會核准復工。

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