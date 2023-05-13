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    反駁郭台銘指政府卡疫苗 鄭文燦：應該去回溯真實的過程

    行政院副院長鄭文燦今日參加靖娟基金會活動前受訪。（記者劉信德攝）

    行政院副院長鄭文燦今日參加靖娟基金會活動前受訪。（記者劉信德攝）

    2023/05/13 13:42

    〔記者林曉雲／台北報導〕對於爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘指政府卡疫苗、猛打疫苗牌，行政院副院長鄭文燦今日參加靖娟基金會活動前受訪表示，能夠把疫苗採購到，政府跟民間的合作，是當時的政治情況底下的一個安排，各方面的人都應該去回溯這個真實的過程，強調這個是共同努力的結果。

    郭台銘近期指控2021年「蔡政府擋BNT疫苗」，並指前總統府秘書長李大維替總統蔡英文傳話，要他不要買了。但媒體隨即披露當年6月BNT大股東寄給郭台銘的電郵，證明郭早就知道「私人無法購買疫苗」。而郭再控政府之前洽購時堅持協議要寫「獨立的台灣政府」才觸礁。這說法也立遭衛福部出示證明文件駁斥。事實上，政府與BNT疫苗德國原廠的洽談過程，原本已接近水到渠成，最後卻遭到變卦，這背後的阻撓者，正是來自中國。

    鄭文燦表示，疫苗的採購需要有EUA（緊急使用授權）的認證，需要有政府的授權，而藥害的免責條款是這次疫苗採購的關鍵問題，另一個關鍵的問題就是上海復星藥業具有大中國區的代理權，必須要協商。

    鄭文燦指出，能夠把疫苗採購到，政府跟民間的合作，是當時的政治情況底下的一個安排，各方面的人都應該去回溯這個真實的過程，這個是共同努力的結果。

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