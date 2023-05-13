國民黨5/17徵召侯友宜機率大 黨內盼郭、侯同框營造團結

國民黨2024總統徵召人選將於17日中常會出爐，據指出從各方面氛圍看，最終仍可望由新北市長侯友宜（右）出線，為了凸顯藍軍不分裂，黨內希望當天前鴻海董事長郭台銘（左）與侯友宜2人都能一同到場。（資料照）

2023/05/13 12:29

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨2024總統徵召人選將於17日中常會出爐，雖然欽點名單還在黨魁朱立倫手上，除非朱立倫本人親自宣布，無人可以斷言，但據指出，從各方面氛圍看，最終仍可望由新北市長侯友宜出線，為了凸顯藍軍不分裂，黨內希望當天前鴻海董事長郭台銘與侯友宜2人都能一同到場，由朱立倫拉起郭、侯兩人的手，同時當天也擬邀請藍營地方首長一起出席，象徵國民黨地方包圍中央的氣勢。

某藍營人士透露，黨內希望當天可以展現藍軍大整合的氣勢，因此各方都在聯繫，力促郭、侯合作，12日郭、侯連袂參加板橋慈惠宮慶祝媽祖生日活動，就是一個非常好的開始，令黨內大為振奮，而17日當天不論朱立倫宣布徵召誰，都希望可以出現朱、郭、侯3人一起高舉牽手的畫面，把國民黨大反攻的氣勢展現出來。

國民黨高層曾經解釋，國民黨推出最強候選人，有3階段的整合工作，但黨內人士說，17日宣布徵召人選時，只是完成第2階段的藍軍整合，至於第3階段的非綠陣營整合工作，恐怕得持續到11月總統候選人登記之前，黨內還有聲音認為，即便民眾黨主席柯文哲登記參選總統，國民黨可以在投票前的最後階段，以開放「政黨票」投票為條件，換取民眾黨支持國民黨的總統候選人。

據了解，除了郭台銘，朱立倫也一直陸陸續續透過特定管道與柯文哲方面聯繫，而且在去年柯文哲卸任台北市長之後，朱立倫就曾經與柯文哲見過面，因此藍營迄今始終沒有放棄柯文哲退出總統選戰，轉而支持在野聯盟實現政黨輪替的主觀期待。

不過，藍營也有人悲觀認為，如果國民黨推出侯友宜，勢必要面對柯文哲跑掉的現實。

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