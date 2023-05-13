為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    警員欠債百萬竟向多名女被害人詐財 移送法辦、兩大過免職

    台北市警萬華分局。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市警萬華分局。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/05/13 12:29

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華警分局康定派出所林姓警員，因在外積欠100多萬債務，竟向「假檢警」詐騙案的女性受害人誆稱「可找駭客共同代為追回部分贓款」，但需要支付6萬元「前金」。林員事發後被依貪污罪嫌送辦，並記兩大過免職。唯檢警追查林員以同手法涉案多起，目前擴大偵辦中。

    警方調查，25歲林姓警員，107年特考班畢業，原在保一總隊服務，後因為無毒校園專案，借調桃園龜山分局偵查隊，期間因債務問題被法院裁定強制扣薪，在支援勤務結束返回保一，後續統調派往萬華分局康定路派出所服務。

    警方表示，林員是因家庭債務問題，因而四處借貸揹上鉅額債款，最後無力償還被債權人向法院聲請每月強制扣薪3分之1償債。

    林員4月間得知其他派出所曾受理一件被害人遭詐欺集團騙走400多萬元的案件，他便動起歪腦筋，竟打電話給這名中年女性被害人，聲稱認識「駭客」可一併協助追回部分損失，他為取信對方，還直接約到康定路派出所見面。

    林員當時向被害人誆稱，他私下「為民服務」追討債務，但被害人要先付出6萬元訂金，被害人半信半疑，但因為才剛被詐欺集團騙走鉅額老本，也就留了個心眼，暗中再向警方詢問和提出檢舉。

    萬華分局督察組得知介入調查，確認林員尚未得手6萬元，於是在4月22日先將他帶回督察組詢問，林員坦承犯案，警方24日直接依貪污罪嫌送往地檢署接受複訊，北市警局也立即祭出兩大過免職。

    但檢警事後追查，林員專找女性下手，在2022年間還以同手法涉及詐騙2名女子，共計得手26萬元，收錢後才假意告知2名被害人，他共計追討回9萬元。

    檢警後續調查發現，林員另外還與一名女子有20萬元的債務，但對方不願意出面指認。林員則供稱是因為感情熟識所以商借，所以並沒有詐騙對方。警方目前將全案交由台地地檢署，將持續追查是否有更多被害人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    栽槍、栽贓少年吸毒、強索紅包...... 前北市偵查佐涉4罪判刑
    2023/04/27 13:09

    栽槍、栽贓少年吸毒、強索紅包...... 前北市偵查佐涉4罪判刑
    貪警用「擦擦筆」A公款320萬 「顯可憫恕」輕判免入獄
    2022/12/14 17:40

    貪警用「擦擦筆」A公款320萬 「顯可憫恕」輕判免入獄

    慧炬5/21公益論壇 探討AI等當前議題
    強索檢舉賄選獎金「吃紅」 屏東前刑大隊長二審判刑4年
    2022/11/29 09:46

    強索檢舉賄選獎金「吃紅」 屏東前刑大隊長二審判刑4年
    刑警小隊長暗助恐嚇犯暗槓100萬 事後A走47萬出事
    2022/11/12 10:06

    刑警小隊長暗助恐嚇犯暗槓100萬 事後A走47萬出事

    換季皮膚騷癢難耐 翻轉異膚治療觀念
    宜蘭「暖警」變貪警！詐騙2老弱77萬 判9年11月定讞
    2022/11/11 11:15

    宜蘭「暖警」變貪警！詐騙2老弱77萬 判9年11月定讞
    廉能警卻替「抓車仔」查個資 收賄54萬元被訴
    2022/10/26 17:09

    廉能警卻替「抓車仔」查個資 收賄54萬元被訴
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播