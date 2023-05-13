警員欠債百萬竟向多名女被害人詐財 移送法辦、兩大過免職

台北市警萬華分局。（記者劉慶侯翻攝）

2023/05/13 12:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華警分局康定派出所林姓警員，因在外積欠100多萬債務，竟向「假檢警」詐騙案的女性受害人誆稱「可找駭客共同代為追回部分贓款」，但需要支付6萬元「前金」。林員事發後被依貪污罪嫌送辦，並記兩大過免職。唯檢警追查林員以同手法涉案多起，目前擴大偵辦中。

警方調查，25歲林姓警員，107年特考班畢業，原在保一總隊服務，後因為無毒校園專案，借調桃園龜山分局偵查隊，期間因債務問題被法院裁定強制扣薪，在支援勤務結束返回保一，後續統調派往萬華分局康定路派出所服務。

警方表示，林員是因家庭債務問題，因而四處借貸揹上鉅額債款，最後無力償還被債權人向法院聲請每月強制扣薪3分之1償債。

林員4月間得知其他派出所曾受理一件被害人遭詐欺集團騙走400多萬元的案件，他便動起歪腦筋，竟打電話給這名中年女性被害人，聲稱認識「駭客」可一併協助追回部分損失，他為取信對方，還直接約到康定路派出所見面。

林員當時向被害人誆稱，他私下「為民服務」追討債務，但被害人要先付出6萬元訂金，被害人半信半疑，但因為才剛被詐欺集團騙走鉅額老本，也就留了個心眼，暗中再向警方詢問和提出檢舉。

萬華分局督察組得知介入調查，確認林員尚未得手6萬元，於是在4月22日先將他帶回督察組詢問，林員坦承犯案，警方24日直接依貪污罪嫌送往地檢署接受複訊，北市警局也立即祭出兩大過免職。

但檢警事後追查，林員專找女性下手，在2022年間還以同手法涉及詐騙2名女子，共計得手26萬元，收錢後才假意告知2名被害人，他共計追討回9萬元。

檢警後續調查發現，林員另外還與一名女子有20萬元的債務，但對方不願意出面指認。林員則供稱是因為感情熟識所以商借，所以並沒有詐騙對方。警方目前將全案交由台地地檢署，將持續追查是否有更多被害人。

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