羅智強立委初選勝出喊合作 鍾沛君籲藍粉團結、楊永明隔空道賀

鍾沛君今到國民黨北市黨部查知民調結果後受訪。（記者廖振輝攝）

2023/05/13 11:46

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市立委第6選區（大安區）初選民調今天出爐，前北市議員羅智強以43.439％的總支持度，大勝北市議員鍾沛君的30.851％與國安會前副秘書長楊永明的25.710％。羅智強上午受訪時表示，他會向鍾、楊兩人致意，並向他們尋求支持，一起攜手合作，打贏民主選戰，這是第一哩路。民進黨執政靠國家力量，這場大選他不會掉以輕心，贏得大安區守住這一席，實現第3次政黨輪替，讓兩岸維持和平，國會必須過半。

鍾沛君表示，她個人努力不夠、繼續練功，初選落幕只有藍粉，團結才能保住國民黨這一席；楊永明透過媒體Line群組發文恭喜羅智強勝出，表示持續為台灣安全與台海和平而努力。

鍾沛君今上午親自到國民黨台北市黨部了解民調結果並接受媒體聯訪。鍾沛君說，恭喜羅智強也謝謝楊永明，從今天之後沒有羅粉、鍾粉、楊粉，只有藍粉，就是她個人努力不夠繼續練功，並強調她後續輔選羅智強，不再區分羅粉、鍾粉、楊粉，只有團結一條路，保住國民黨這一席才是目標。

媒體問是否覺得民調結果不在預期嗎？鍾沛君表示，一路做了很多努力，雖然結果不如人意，有人贏就會有人輸，她就回到選區繼續練功。是否接受黨中央徵召到其他選區？鍾說，今天沒有想這麼多，選舉有贏家就會有輸家，平常心看待、日子還是要過，不管成果如何，最後對選民該做的事情，她昨天備妥康乃馨該跑行程還是要繼續完成。

鍾沛君說，很多人都問她事前有沒有做民調，花錢做民調不如花時間跑選區，這次初選過程她完全沒有委任任何一家民調公司，不管這次初選或議員選區是重疊的，付出跟選民互動都積累在她努力的道路，雖然初選結果不如人意，對團隊跟支持者很抱歉，就是練功不夠，她虛心誠懇面對，回到選區繼續努力。

楊永明表示，恭喜勝出的羅智強，相信羅能夠背負大安區選民的期望，持續深耕，成為優秀的立委。他要感謝初選過程中所有幫忙的好朋友，大家願意在艱難的局勢裡相信支持他。

楊永明說，這次初選近5個月時間勤走基層，提出政策訴求，也強力批判執政黨疏失。走過市場、街頭、捷運站、到里辦公室，也舉辦了東區復興和都更解方的座談會，更持續監督國政、批判蔡政府的錯誤政策。雖然最終沒有獲得提名的機會，但他仍會堅持初衷，持續為台灣安全與台海和平而努力。

羅智強委由團隊成員田方倫到市黨部查看民調結果。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法