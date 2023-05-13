靖娟基金會30歲了 鄭文燦：台灣交通安全仍有很大進步空間

行政院副院長鄭文燦。（資料照）

2023/05/13 11:16

〔記者林曉雲／台北報導〕一直深耕守護孩子安全的靖娟基金會今年30歲！行政院副院長鄭文燦和政務委員林萬億出席特展記者會。鄭文燦表示，林靖娟老師讓大家不捨且感動，基金會30年不懈努力而改變了政策、教育和台灣，從最基本的交通安全到家庭、學校、社區、網路安全，努力守護孩子，台灣的交通安全仍有很大的進步空間，行人地獄也引發高度關注，政院道安會報已要求針對學校週邊以人為本的交通理念加以審視，另以科技執法等措施一起努力守護兒少及行人安全，台灣正處於轉折期，大家一起努力。

總統蔡英文以影片感謝靖娟基金會守護孩子，強調孩子的未來就是台灣的未來。負責行政院兒權小組的林萬億致詞表示，去年未滿18歲兒少因交通事故死亡75人，孩子相對脆弱，政府繼續努力打拚，往兒少交通事故0死亡目標前進，守住每個孩子。

靖娟基金會董事長林志嘉表示，健康幼稚園火燒車是一件難過的事情，為延續守護孩子、失去生命的林靖娟老師的精神而成立靖娟基金會，30年後併肩同行、繼續努力。

靖娟基金會從今（13）日母親節前夕起至17日連續5天於台北花博流行館舉辦「30接力 併娟同行」靖娟30週年特展活動。基金會執行長林月琴說明，特展以各類安全面向為主軸，結合AR、視角體驗、動畫播映等互動方式，邀請家長們帶孩子來觀展兼放電，並從中學習了解哪些環境對孩子產生風險，理解孩子發展會受到視野、身高限制、衝動控制等問題，並透過11大互動展區與沉浸式體驗遊戲，讓民眾學習孩子安全成長知識。

另外，展區結合時下很夯的新興科技，讓孩子透過遊戲場為背景的「畫畫投影」，觀察AR畫面當中的人物移動，帶領家長同步吸收孩子至遊戲場玩的安全知能；也藉由展區播放公視「妖果小學」交安動畫，透過「妖果天團」在交通環境當中，破除各種困難情境，進而為孩子從小深植交通安全的重要性。今日則同步於花博花海廣場上，舉辦睽違已久的「小黃帽交安童樂會」，透過實體車輛（公車、小客車）的實境互動與道路場景佈置，給予親子們一個豐富又充滿真實交通安全情境的教育學習。

林月琴表示，靖娟基金會成立於民國82年，除大眾熟知的交通安全宣導與教育推展外，也長年關注並推展如居家、校園、人身等各類兒少安全面向，另針對事故傷害家庭之療癒、弱勢家庭服務、新手爸媽到宅協助、居家托育人員訓練等相關族群，發展專業性方案與服務，是全國唯一也是兒童安全領域中第一的指標性公益團體。

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