國民黨大安區立委初選 羅智強擊敗鍾沛君、楊永明

國民黨台北市黨部公布台北市第6選區（大安區）立委初選民調結果，前台北市議員羅智強勝出。（資料照）

2023/05/13 10:40

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市黨部今天上午公布台北市第6選區（大安區）初選民調結果，前台北市議員羅智強以43.439％的總支持度，擊敗台北市議員鍾沛君30.851％、前國安會秘書長楊永明25.710％，將代表國民黨出戰參加2024立委選舉。

國民黨大安區立委初選採全民調方式決勝負，台北市黨部委託2家民調公司，在5月10日至12日進行為期3天的電話民調，並在今日上午10時公布民調結果，鍾沛君親自前往黨部了解民調結果，羅智強、楊永明則未現身。

台北市黨部委託2家民調公司進行包括對比式民調與互比式民調，黨部稍早公布2份民調結果，在對比式民調部分預設3人對上民進黨對手不分區立委范雲，羅智強獲得的支持度為38.785％與42.113％、鍾沛君32.308％與31.669％、楊永明29.187％與26.219％。

3人之間的互比式民調部分，羅智強60.641％與60.127％、鍾沛君24.578％與25.819％、楊永明14.781％與14.054％。兩份民調數據都由羅智強領先另外兩名對手。黨部經過對比式民調佔比85％、互比式佔比15％的計算後，羅智強獲得43.439％的總支持度，大勝鍾沛君的30.851％與楊永明的25.710％。

台北市黨部主委黃呂錦茹表示，本次立委初選採政黨對比85％、黨內互比15％加權後，由羅智強勝出，產出國民黨大安區域立委最強人選，感謝楊永明、鍾沛君參與，讓這次的初選多彩多姿，展現國民黨人才濟濟，初選過程雖雙方互有競爭，相信初選結束後大家仍會團結，在2024大選為國民黨增加席次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法